Vip e test di durata, la VW spinge la ID.3 E i clienti…

Vip e test di durata, la Volkswagen spinge sulla sua nuova auto elettrica, la ID.3, in consegna anche in Italia. E arrivano le prime segnalazioni dai clienti…

Vip e test di durata, un grande sforzo di marketing

Non solo i pre-bookers che l’hanno prenotata ormai un anno fa. La Volkswagen sta consegnando la ID.3 a Vip di ogni tipo, come personaggi del mondo del calcio (l’allenatore della Germania campione del mondo, Joachim Low) o top manager alla guida di grandi aziende come Francesco Starace dell’Enel. E partono test di durata organizzata dalla Casa stessa, anche nel nome della trasparenza promessa dopo il Dieselgate.

Rainer Zietlow, pilota da record, e il suo copilota Dominic Brüner dal 28/9 stanno percorrendo una maratona di 20 mila km che durerà due mesi. Si fermeranno in circa 650 stazioni di ricarica rapida, da oltre 60 kW, per provare le qualità a lunga distanza della nuova Volkswagen e dell’infrastruttura in Germania. Sono alla guida di un modello di pre-produzione dell’ID.3 Pro S, che ha una capacità netta della batteria di 77 kWh e autonomia fino a 549 km. Una versione che arriverà sul mercato solo in primavera. I due piloti riferiranno sulle loro esperienze online un sito dedicato.

Parlano i clienti: bene il motore, meno bene WeCharge

Intanto fanno sentire la loro voce i primi clienti, che si stanno scambiando le prime esperienze. Lo fanno segnalando pregi e difetti su Facebook in un gruppo chiuso internazionale, che la Volkswagen amministra con molta attenzione. Qualcosa trapela: i commenti parlano di un’auto che complessivamente va bene, con un motore notevole, che non tradisce nella meccanica la tradizione del made in Germany.

Le segnalazioni riguardano piccoli avvisi di problemi che compaiono sul display come segnalazioni di errori, per poi scomparire come su un computer al “riavvio”. È capitato per esempio che il Cruise control si prenda qualche pausa: si blocca, ma dopo un’ora di autostrada riprende a funzionare. Ma il problema più diffuso riguarda la difficoltà di utilizzo della tessera “WeCharge“, che la Volkswagen fornisce con 2000 kW omaggio (guarda l’articolo). Dovrebbe consentire la ricarica in diversi network, compreso quello di Enel X, il più capillare in Italia, ma al momento c’è chi segnala di non riuscire a utilizzarla. Problemi di rodaggio, evidentemente.