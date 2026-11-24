L’agrivoltaico continua ad avere i suoi detrattori, ma i primi impianti entrati in produzione stanno già dimostrando risultati incoraggianti, sia sul piano agronomico sia su quello qualitativo. E questo al di là dei benefici economici garantiti dalla vendita dell’energia generata dai pannelli, che al tempo stesso contribuiscono a proteggere le colture dagli eventi climatici estremi.

Tre vini agrivoltaici e altrettanti premiati con la medaglia d’oro più il riconoscimento novità dell’anno

I pannelli danno qualità alle colture. Lo sanno bene i promotori di Vigna Agrivoltaica di Comunità. Dopo l’ottima accoglienza ricevuta al Vinitaly, il progetto ha infatti fatto incetta di riconoscimenti alla Vinoway Selection 2027: tre vini presentati e tre medaglie d’oro, alle quali si è aggiunto il premio Vino Novità dell’Anno. Un risultato che rafforza il dato sempre più diffuso: i pannelli agrivoltaici non solo aiutano i bilanci aziendali e mitigano gli effetti delle ondate di calore, ma possono anche contribuire alla produzione di vini di alta qualità e pregio.

A Vinoway Selection 2027 sono arrivati cinque riconoscimenti per Vigna Agrivoltaica di Comunità, il progetto è nato nel territorio di Gioia del Colle, in Puglia, che integra la coltivazione della vite con la produzione di energia fotovoltaica. I premi sono stati assegnati a Castello Monaci Resort, a Salice Salentino, nella selezione nazionale dedicata ai migliori vini italiani. I primi arrivano con la prima annata in commercio – dopo anni di sperimentazioni – delle tre etichette.

Tutti e tre i vini presentati hanno ottenuto la medaglia d’Oro. Agrivoltaico T.A. 2025, da uve Traminer Aromatico, ha raggiunto 94/100 nella categoria “Vino di Pregio d’Autore”. Segue Agrivoltaico P. 2025, da uve Primitivo, con 93/100 nella stessa categoria. Agrivoltaico F. 2025, da uve Falanghina, ha ottenuto 92/100 come “Vino di Grande Qualità”.

Oltre alla medaglia d’Oro e al punteggio di 94/100, Agrivoltaico T.A. 2025 ha ricevuto anche il riconoscimento “Vino Novità dell’Anno”, assegnato ex aequo con Mastroberardino e Crifo.

Gli effetti benefici sul microclima in vigna

Gli elettro vignaioli sottolineano che le uve sono coltivate in un vigneto agrivoltaico, dove la presenza dei pannelli fotovoltaici può influenzare il microclima e le dinamiche di maturazione. Altro che distruzione delle campagne e sottrazione del suolo come urlano senza dati i No Watt.

«Il Traminer Aromatico – spiega Antonio Scatigna, enologo e responsabile del progetto – proviene da un vigneto nel quale la presenza dei pannelli fotovoltaici contribuisce a modificare il microclima e le dinamiche di maturazione delle uve. In fase di vinificazione abbiamo lavorato per valorizzare le caratteristiche aromatiche del vitigno, ricercando equilibrio e freschezza».

Attenzione non basta installare i panelli sopra la vite, l’agrivoltaico deve essere studiato per consentire un’applicazione ottimale. Lo spiega l’enologo del progetto. «Vinificare uve provenienti da un vigneto agrivoltaico – conclude Scatigna – significa confrontarsi con condizioni di maturazione che possono differire da quelle della viticoltura convenzionale. La gestione dell’acidità, la valorizzazione del patrimonio aromatico e la ricerca dell’equilibrio gustativo richiedono attenzione e protocolli enologici specifici, in continua evoluzione. L’obiettivo è esprimere le caratteristiche di ciascun vitigno attraverso scelte di vinificazione mirate».

In etichetta filari e pannelli

Un ulteriore riconoscimento ha riguardato il design e la comunicazione dell’etichetta nella tipologia bianco. Il progetto grafico, firmato dal label designer Domenico Buttazzo, raffigura i filari e i pannelli fotovoltaici attraverso elementi tridimensionali che si sollevano dalla superficie, richiamando la configurazione del vigneto.

Insomma bisogna considerare i pannelli parte sempre più integrante del panorama agricolo e il premio dimostra che non c’è tutta questa ostilità come si vuol far credere. La valutazione è stata condotta dal professor Vincenzo Russo, docente di Neuromarketing dell’Università IULM di Milano, nell’ambito di una selezione che ha preso in esame oltre 4.500 etichette.

Un cenno alla manifestazione ideata da Davide Gangi, fondatore e Ceo di Vinoway Italia, la Vinoway Selection è giunta alla nona edizione. La selezione individua, attraverso degustazioni e valutazioni professionali, i vini che si distinguono per qualità, identità ed espressione territoriale. L’edizione 2027 ha preso in esame oltre 4.500 referenze. La guida raccoglie i vini che hanno raggiunto almeno 90 punti su 100; 150 aziende hanno ottenuto la Stella Vinoway e 34 vini hanno conseguito il punteggio di 97/100.

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