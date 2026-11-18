Vincere consumando meno del dato WLTP, nonostante la temperatura rigida e il percorso di montagna. L’impresa è riuscita all’equipaggio della Changan Deepal S05 del Team LarioEcoRacers, nelle finali del Valtellina ECOgreen. Diventando vice-campione nel Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport.

Al di là dell’ottima prestazione sportiva, il caso mostra come un’auto elettrica, se guidata con metodo, possa mantenere elevata efficienza energetica. Anche in condizioni climatiche e stradali meno favorevoli rispetto a quelle dei normali cicli di omologazione.

Vincere consumando meno nonostante freddo e salite

Il dato di 0,940 ottenuto in gara nell’Energy Performance Index (EPI) è quello da cui partire per valutare la prestazione della Deepal S05. L’indice mette in relazione il consumo energetico effettivo della vettura con il suo valore di riferimento. Un risultato inferiore a 1 indica una prestazione migliore rispetto al parametro di confronto.

Il risultato ottenuto dal SUV elettrico è significativo soprattutto considerando il contesto. La gara si è svolta infatti in provincia di Sondrio a metà novembre, con temperature tipicamente invernali su un itinerario di montagna. Tutte condizioni che possono incidere sull’efficienza di un’auto elettrica.

Il freddo penalizza il rendimento della batteria e può aumentare il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’abitacolo. Mentre i dislivelli richiedono una gestione attenta dell’energia. In salita, infatti, il motore deve fornire più potenza per vincere la pendenza. Mentre nelle discese la frenata rigenerativa permette di recuperare una parte dell’energia cinetica, trasformandola nuovamente in energia elettrica da immagazzinare nella batteria.

Strategie per l’efficienza energetica quotidiana

È proprio in queste condizioni che una guida efficiente può fare la differenza. Anticipare le frenate, evitare accelerazioni e decelerazioni brusche, mantenere velocità regolari e sfruttare correttamente la rigenerazione sono accorgimenti che contribuiscono a contenere i consumi.

Una gara di eco-rally non equivale a un normale utilizzo (le strategie di guida sono studiate per massimizzare l’efficienza e rispettare le medie richieste). Il risultato ottenuto dalla Deepal S05 dimostra comunque che, anche in inverno e su strade di montagna, guidando con metodo è possibile ottenere una buona risposta energetica. Magari avvicinandosi, se non migliorando, i dati sui consumi previsti nel ciclo di omologazione.

Proprio il valore sui consumi energetici è stato determinante per il risultato finale della competizione.

Il Team LarioEcoRacers, con i piloti Matteo Rigamonti e Fabio Zanfrini al volante della Changan Deepal S05, si è laureato vicecampione assoluto del Campionato Italiano Energie Alternative 2026, salendo al terzo posto nella graduatoria dei consumi e vincendo la classifica di regolarità.

LarioEcoRacers è il team della Scuderia del Lario dedicato alle competizioni per veicoli ad alimentazione alternativa. Il Team sviluppa al proprio interno strategie di gestione energetica e strumenti di navigazione per le prove di regolarità.

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