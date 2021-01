Vincenzo e il suo “car sharing familiare”, con Leaf e Twizy

Vincenzo, piemontese di Nizza Monferrato, ci racconta il suo “car sharing famigliare” nato acquistando due veicoli elettrici, una Nissan Leaf e una Renault Twizy. Raccogliendo i’invito a condividere un bilancio del suo “2020 elettrico”. L’invito resta aperto a tutti: scrivete a info@vaielettrico.it

di Vincenzo Lo Jacono

“Vi scrivo per raccontarvi la mia esperienza in elettrico. Fin dagli albori di questa tecnologia ho sempre pensato di dover acquistare uno o più veicoli elettrici“.

Vincenzo è alla seconda Leaf, dopo una Kia Sportage

“L’opportunità di acquistare un’elettrica è arrivata a novembre 2016, quando abbiamo sostituito la vecchia Kia Sportage di mia moglie, Euro 2, con una Leaf Enel Edition da 30 KW. Con quest’auto abbiamo percorso 125.000 Km fino alla fine di dicembre 2020, utilizzandola su percorso casa lavoro e media distanza. Di fatto alla mattina io mia moglie ci rechiamo al lavoro lei con la Leaf ed io con il vecchio Nissan Pathfinder, che parcheggio e non utilizzo più fino al rientro alla sera. A casa, poi, utilizzo la Leaf di mia moglie, praticamente abbiamo un car sharing familiare… A dicembre 2020 l’abbiamo sostituita passando ad una Leaf versione Tekna 62 KW full optional.Nel frattempo, nel 2018, avevamo anche acquistato una piccola Renault Twizy con cui i miei figli hanno già percorso 30.000 Km … Io sto aspettando per sostituire il vecchio Pathfinder e passare ad un’altra full eletctric adeguata in sostituzione“.

“Basta combustibili, tutto elettrico: casa e auto”

“La guida di una vettura elettrica è una cosa completamente diversa dal motore termico: se la provi non torni indietro mai. In casa, appena presa la Leaf, ho installato una Wall Box per la ricarica semi-rapida e altri attacchi per la ricarica in modalità lenta notturna della Leaf e della Twizy. Per noi l’elettrico non è il futuro, per noi il futuro elettrico è adesso. A casa abbiamo un impianto fotovoltaico da 50 KW che ci permette di alimentare le autovetture e di riscaldare /raffrescare/deumidificare (pompa di calore geotermica e collettori solari) tutta l’abitazione e la piscina. Oltre a cucinare con piano di cottura ad induzione ecc … La nostra casa è di recente costruzione e quando abbiamo deciso di realizzarla, più di una decina di anni fa abbiamo deciso che ci saremmo dovuti affrancare dai combustibili in genere, idrocarburi e non. Oggi posso affermare che ci siamo riusciti”.

