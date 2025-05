Villaggio della Sostenibilità (Bologna 29/30/31 maggio)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ai nastri di partenza la 3^ edizione del “Villaggio della Sostenibilità”, importante evento nazionale che si terrà nei giorni 29-30-31 maggio presso il Grand Tour Italia di Bologna.

La kermesse, organizzata dall’associazione consumatori Adiconsum, coinvolge diverse città italiane, con lo scopo di avvicinare il cittadino-consumatore ad uno stile di vita sostenibile, con risvolti sul piano ambientale, sociale e macroeconomico.

Il Villaggio promuove, infatti, una sostenibilità accessibile, che possa essere adottata in maniera semplice da tutti, indipendentemente da età, istruzione o reddito. Questa visione si concretizza in un programma ricco e inclusivo, che anche quest’anno si sviluppa attorno alle tematiche più attuali del mondo della sostenibilità.

La sostenibilità a 360 gradi

All’interno del Villaggio è possibile trovare un’area convegnistica, dedicata a dibattiti, tavole rotonde e workshop, per informarsi e capire come si stanno impegnando Enti non profit, Università, Pubbliche amministrazioni e Imprese in tema di sostenibilità.

Presente anche uno spazio espositivo, caratterizzato da diversi focus tematici dedicati ai vari aspetti del consumo sostenibile – come la mobilità sostenibile e il risparmio energetico – e un percorso educational dove i visitatori possono mettersi in gioco, tutto all’insegna di un mondo più rispettoso dell’ambiente e delle persone.

Dal 29 al 31 maggio, ingresso gratuito

L’evento – di cui Vaielettrico è media-partner – avrà inizio giovedì 29 maggio (a partire dalle ore 11.00), con il taglio del nastro previsto dalle 19.00 alle 20.00, presso Piazza Italia.

Il Villaggio resterà aperto al Grand Tour Italia fino a sabato 31 maggio, con termine previsto per le ore 13.00.

L’ingresso al Villaggio della Sostenibilità 2025 è gratuito, esattamente come l’accesso al parco Grand Tour Italia.

La manifestazione si inserisce nell’ambito del progetto “IN Sinergia – Percorsi multigenerazionali e multistakeholders per lo sviluppo INclusivo e Sostenibile del Paese”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 72 del Decreto legislativo n. 117/2017 – Anno 2023.

—- > GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO

—- > MAPPA E INFO DI ACCESSO

