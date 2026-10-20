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il20 Ottobre 2026
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Vigna sulla Ferrari Luce: “Abbiamo avuto coraggio…”

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Vigna sulla Ferrari Luce: “Abbiamo avuto coraggio a proporre qualcosa che i clienti ancora non ti chiedono. Cosi l’ad del Cavallino sulla controversa prima auto elettrica del marchio.

Vigna sulla Ferrari Luce: “Devi anticipare i desideri”

Vigna sulla Ferrari Luce
  Le immagini di questo articolo sono tratte dal sito media della Ferrari.

Quando si fanno prodotti nuovi bisogna tenere conto di due cose, il time to market e il marketing time. Bisogna avere coraggio di proporre qualcosa che il cliente non ti ha ancora chiesto e non ha definito. Perché se lo chiede vuol dire che qualcuno lo ha già proposto. Con la Luce abbiamo fatto questo. Quello che cerchiamo di fare in Ferrari è ascoltare quello che ci dicono i clienti e anticipare quello che desiderano. Mettendo insieme questi due aspetti“. Lo ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, intervenuto durante il forum Quattroruote Next, in corso a Milano. E rispondendo indirettamente alle tante critiche la prima vettura 100% elettrica della Casa di Maranello. Su tutte quelle dell’ex presidente Luca di Montezemolo, che ha parlato addirittura di auto indegna di portare il nome Ferrari.

“Senza fare errori è impossibile innovare”

Vigna sulla Ferrari Luce

“La Luce é stata progettata in collaborazione con LoveFrom. È il collettivo creativo fondato da Jony Ive, che per Apple aveva studiato il design dell’iPhone, e Marc Newson. Se avessimo lavorato da soli non avremmo fatto quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto domande e ci siamo dati risposte. C’è un meccanismo del confronto e della diversità. Ringrazio LoveFrom, abbiamo messo insieme team ed esperienze diverse, da soli, noi o loro, non avremmo fatto quello che abbiamo fatto“, ha detto Vigna. Secondo il numero uno di Ferrari, “il modo migliore per imparare a fare innovazione è farla. Senza fare errori è impossibile innovare. Abbiamo tanti brevetti che restano lì perché ci rendiamo conto che non possono dare soddisfazione al cliente”. Dopo tante polemiche la parola passa al mercato, anche se la Ferrari ha gà fatto sapere di avere esaurito la produzione 2026.

vigna sulla Ferrari Luce

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