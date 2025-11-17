Non solo Londra (leggi): anche in Italia i Vigili del Fuoco hanno intrapreso un percorso deciso verso la decarbonizzazione del proprio parco mezzi. Grazie ai fondi del Pnrr. L’intervento è robusto: 3.500 veicoli elettrici acquistati, pari a circa un decimo del tanto atteso e ben partecipato bonus nazionale per le auto a batteria. Sono stati spesi 424 milioni, acquistati anche 300 mezzi pesanti biodiesel e realizzate ben 438 stazioni di ricarica, alimentate da pannelli fotovoltaici. La gran parte dei mezzi sono già in strada, ottimi i risultati in un anno (dati ad agosto 2025). Oltre 7 milioni di chilometri percorsi, riduzione complessiva di circa 1.700 tonnellate di CO2, risparmio di oltre 150mila euro. L’elettrico fa bene ai polmoni e al bilancio economico.

Viaggiano in Jeep Avenger, Peugeot E-2008 e Fiat Doblò

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco grazie alla linea di finanziamento ha ammodernato la sua flotta. Il piano ha puntato sui veicoli elettrici (3.500), ma anche mezzi pesanti:200 a biometano per il soccorso aeroportuale; 100 per il soccorso urbano e 60 a biodiesel per i centri urbani. Un investimento che spegne le polemiche e abbassa il volume dei No Watt sul pericolo incendi delle auto elettriche. Lodevole la scelta di installare 438 stazioni alimentate da pannelli fotovoltaici, garantendo così un ciclo energetico molto sostenibile.

La Jeep Avenger, con 1.000 unità, poi Peugeot E-2008 e Fiat Doblò, entrambi con 720 unità ciascuno, rappresentano i modelli, acquistati anche grazie agli accordi Consip, più rappresentativi della flotta a zero emissioni.

A completare la squadra i Ford Mustang Mach-E, in versione standard e in livrea, i Ford Tourneo Custom BEV, oltre ai furgoni Fiat E-Ducato e Ford E-Transit. L’operazione si è chiusa in tempi rapidi. In totale, al 30 maggio 2024, sono stati aggiudicati 3.930 veicoli, la grande maggioranza elettrici.

Risparmiate 1.700 tonnellate di CO2 e 150 mila euro

Ad un anno dall’avvio della fase esecutiva, tra agosto 2024 e agosto 2025, i nuovi mezzi hanno già percorso oltre 7 milioni di chilometri, con una riduzione di circa 1.700 tonnellate di CO₂ e un risparmio economico superiore a 150.000 euro. Il 17 gennaio 2024 sono stati aggiudicati tre lotti per la fornitura di 438 colonnine di ricarica con 876 punti di ricarica da installare presso le sedi dei Vigili del Fuoco in tutta Italia.

I contratti, firmati il 15 marzo 2024, prevedono anche lo sviluppo di un software dedicato alla gestione delle stazioni. Un intervento completo con una rendicontazione interessante che sottolinea sia i benefici ambientali che quelli economici.

