Guterres (Onu): “Combustibili fossili come le sigarette: vietare la pubblicità”

In un intervento a New York sulla situazione climatica mondiale, il segretario dell’Onu ha invitato tutti i Paese a vietare le pubblicità ai combustibili fossili: “Fanno male alla salute, come le sigarette”

Se ne è fatto promotore nientemeno che il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Durante una conferenza a New York sulla situazione climatica globale, Guterres ha invitato tutti i governi a vietare la pubblicità delle aziende produttrici di combustibili fossili, principali responsabili del riscaldamento globale.

In pratica, carbone, gas e petrolio, come la nicotina delle sigarette: crea dipendenza e soprattutto sono nocive per la salute. L’invito del presidente è stato molto preciso: “Molti governi limitano o proibiscono la pubblicità di prodotti dannosi per la salute umana, come il tabacco. Invito tutti i paesi a vietare la pubblicità per le aziende produttrici di combustibili fossili“, ha detto durante il suo intervento al Museo di Storia Naturale.

Combustibili fossili: l’obiettivo per limitare le emissioni “è appeso a un filo”

Del resto, lo sappiamo, lo stato di salute del mondo non è il massimo. L’obiettivo di rispettare il limite di 1,5 °C «è appeso a un filo», ha ricordato Guterres. Le emissioni di gas serra da attività umane dovrebbero calare del 9 per cento ogni anno fino al 2030 per raggiungere l’obiettivo.

Per Guterres, «anche se si raggiungessero emissioni zero domani, uno studio recente ha evidenziato che il caos climatico costerà ancora almeno 38mila miliardi all’anno entro il 2050».

Da qui l’invito a vietare la pubblicità ad attività dannose per la salute delle persone, così come è stato fatto per il tabacco.

Conclusione di carattere cinematografico. “Thank you for smoking” è un film agrodolce di qualche anno fa, che narra le vicende di tre lobbisti che cercano di convincere l’opinione pubblica che armi, alcol e sigarette non sono responsabili dei morti per sparatorie, tumori e cirrosi epatica. “Dipende dall’uso che se ne fa e poi bisogna lasciare liberi i cittadini di scegliere“.

Da oggi, si potrebbe aggiungere un nuovo personaggio, il lobbista dei produttori di fossili.

