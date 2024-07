Vietare le ibride plug-in, la proposta di Sergio

Vietare le ibride plug-in: “Ore e ore per ricaricare auto con cui fai pochi km. E spesso non fai neppure quelli. Il parere di Sergio o è drastico. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Vietare le ibride plug-in? “Sono la peggiore forma di elettrico e consumano un sacco”

“Le ibride plug- in sono la peggiore forma di elettrico circolanti nel mondo intero. Le mild non le consideriamo nemmeno. Ibride Plug-In: ore di ricarica per 50km di autonomia. Col tempo chi le compra non le ricarica più e nemmeno quei pochi chilometri si fanno in elettrico. Il risultato è che consumano parecchio di più rispetto al dichiarato e inquinano parecchio di più. Tralasciamo i costi di gestione e manutenzione. Vietarne la costruzione sarebbe più che saggio. Si potrebbe continuare a produrre quelle a gruppo elettrogeno (Full-Hybrid) e le elettriche pure“. Sergio Carrer

Tecnologia di passaggio, da non demonizzare (anche se c’è chi le usa male)

Risposta. Ci sembra una posizione troppo drastica, anche perché c’è plug-in e plug-in. E alcune ormai sfiorano i 100 km di autonomia omologata, con batterie vicine ai 20 kWh, più capaci di una Smart solo-elettrica. Poi è vero che spesso si fa un uso distorto di queste vetture, soprattutto da parte di ha in uso delle auto aziendali e non ha nessuna voglia di spendere tempo per ricaricarle. Ci sono state diverse indagini che hanno finito per censurare questo uso distorto, soprattuto da parte di Transport&Environment. Ma non si può fare di ogni erba un fascio e sostenere che chi guida queste auto non usa mai la trazione elettrica. Diciamo che si tratta di una tecnologia di transizione, in attesa che l’elettrico puro si affini ulteriormente e offra autonomie sempre più convincenti a prezzi più competitivi. E le vendite in effetti stanno già calando, come mostra la tabella qui sopra a destra. Nel primo semestre se ne sono vendute 29.230, oltre 10 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Mentre le elettriche immatricolate sono state oltre 35 mila.

