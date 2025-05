Vietare le auto elettriche? Sentiamo l’AI

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Vietare le auto elettriche in un prossimo futuro, invece delle auto a benzina e a gasolio? C’è chi lo sostiene. E chi, come Dario, ha interrogato l’Intelligenza artificiale (AI). Vediamo che riposte ha avuto

di Dario Della Giovanna

Ho fatto generare dall’intelligenza artifiiciale questo articolo per renderci conto di quanto sarebbe assurdo il contrario della situazione di oggi.

Se dal 2035 potessero circolare solo auto a combustibile…

“Dal 2035 solo auto a liquido: rivoluzione o rischio? Crescono i dubbi in Italia. Dal 2035 tutte le auto nuove dovranno funzionare esclusivamente grazie a un liquido infiammabile, una sostanza raffinata che si carica in apposite stazioni di rifornimento. È la fine delle auto completamente elettriche, che da sempre sono state il cuore della mobilità. Oggi, alcune auto ibride usano già una piccola quantità di questo liquido in aggiunta al motore elettrico, ma solo in casi particolari. E solo pochi hanno già scelto modelli interamente a combustibile, soprattutto per viaggi molto lunghi, dove non si vogliono fare soste per la ricarica.

I vantaggi promessi: rifornimenti rapidi, mille km con un pieno…

“Secondo i sostenitori della nuova tecnologia, i benefici sono notevoli: Rifornimento in pochi minuti: bastano 2 o 3 minuti alla pompa per riempire il serbatoio, contro le lunghe attese alla colonnina elettrica. Grande autonomia: si possono percorrere fino a 1.000 km con un pieno. Costanza nelle prestazioni: il liquido garantirebbe potenza regolare anche su tragitti lunghi o in condizioni climatiche difficili“

Ma i dubbi restano forti, in primis la dipendenza dall’estero

“Il liquido non è prodotto localmente. Viene estratto in Paesi esteri, principalmente arabi, e poi raffinato prima di arrivare in Europa. Non può essere generato a casa, né consegnato tramite tubazioni. Sarà obbligatorio recarsi in stazioni di servizio apposite, ancora rare sul territorio. In più, si tratta di una sostanza infiammabile e potenzialmente tossica. Non sono mancati gli incidenti: in diverse città europee, alcuni autobus alimentati a liquido hanno preso fuoco dopo il rifornimento. Le cause non sono ancora chiare, ma la notizia ha già alimentato il dibattito“.

Salute, ambiente, rumore: anche questo va considerato

“C’è poi il tema delle emissioni. Le nuove auto producono gas di scarico, una novità assoluta per chi è cresciuto in città silenziose e pulite grazie all’elettrico. Medici e ricercatori avvertono: l’impatto sulla qualità dell’aria è ancora tutto da studiare. Anche il rumore preoccupa. Il nuovo motore è più rumoroso, produce calore e vibrazioni, e potrebbe cambiare drasticamente l’esperienza urbana“.

Vietare le auto elettriche una scelta obbligata? L’AI non è tanto d’accordo…

“Molti italiani si chiedono se abbia senso abbandonare una tecnologia silenziosa, stabile e rinnovabile per affidarsi a una risorsa esterna, difficile da distribuire, costosa e infiammabile. “Va bene usarla per lunghi viaggi, ma davvero dobbiamo rinunciare all’elettrico per andare a fare la spesa?”, si chiede un automobilista romano. Con il 2035 sempre più vicino, l’Italia si prepara a una svolta storica. Ma tra entusiasmo e timori, la domanda resta: stiamo facendo un passo avanti, o stiamo accendendo un problema?“.

BYD Dolphin Surf, la piccola elettrica che tutti aspettavamo: articolo + VIDEO DI Luca Palestini

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –