Vietare i monopattini? Parigi ci sta pensando. Troppi incidenti e troppo spericolata la guida dei 15.000 mezzi disponibili per il noleggio in tutta la città.

Dovrebbero viaggiare a non più di 20 km/h con un solo occupante, e solo su strade o piste ciclabili. Ma la rabbia nella capitale francese cresce: le regole vengono sistematicamente ignorate. E anche da fermi i monopattini sono nel mirino. Gli utenti, dopo averli usati, li abbandonano sui marciapiedi e nelle piazze, ostacolando ciclisti e pedoni. Ora arriva l’ultimatum del vice-sindaco David Belliard, responsabile dei trasporti: “La situazione deve migliorare in modo significativo. E i monopattini trovare la loro collocazione nelle vie pubbliche senza causare problemi, in particolare ai pedoni. In caso contrario stiamo studiando di eliminarli completamente. Altri lo hanno fatto“, ha detto, citando il sobborgo di Issy-les-Moulineaux, nonché New York e Barcellona. Aggiungendo che già ora i noleggiatori devono garantire che la velocità non superi i 10 km/h nelle “zone lente” nel centro, comprese le piazze Republique e Bastille.