Viene mal di mare viaggiando su un'auto elettrica? Ancora più che a bordo di una vettura a benzina o gasolio? Luca, un lettore, segnala un articolo che sostiene questa tesi. Vaielettrico risponde.

Viene mal di mare più che a bordo di un’auto termica? È la tesi di uno studio

“Vorrei la vostra opinione su uno studio riportato dalCorriere della Sera. L’articolo, dal titolo “Con i veicoli elettrici aumenta il mal d’auto: non è un’illusione, ci sono spiegazioni scientifiche”, sostiene che le macchine siano più fastidiose di quelle termiche. Con la seguente sintetica spiegazione: “La mancanza di rumore del motore e delle vibrazioni dei sedili non segnala al cervello l’imminente accelerazione, che non riesce così ad elaborare il movimento: ecco il perché della frequenza maggiore di fenomeni di cinetosi“. Questo è chiaramente un argomento da trattare sotto l’ombrellone, non avendo di meglio da fare. E non attribuisco nessuna malafede, da parte degli autori dell’articolo, nel voler attaccare le auto elettriche. Ma lo riporto per capire, da parte di chi le usa frequentemente, se questo vi risulti. Personalmente da sempre soffro di mal d’auto (se non guido), ma con l’auto elettrica, al contrario rispetto alle tesi dell’articolo, ho trovato un giovamento, forse perché sono intrinsecamente più rilassato senza fastidiosi rumori e vibrazioni. E per Voi?“. Luca Sillari

Abbiamo più di un dubbio, ma sentiamo le espereinze dei lettori…

Risposta. La fonte dell’articolo sembra essere William Emond, uno studente di dottorato che studia la nausea in auto (cinetosi) presso l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, in Francia. E la tesi è che “la maggiore incidenza della nausea nei veicoli elettrici può essere attribuita alla mancanza di esperienza pregressa, sia come conducente che come passeggero. In quanto il cervello non è in grado di stimare con precisione le forze del movimento perché si basa sull’esperienza pregressa con altri tipi di auto“. Anche in decelerazione. Se così fosse, però, non sarebbe un grande problema: dopo qualche viaggio, l’abitudine al nuovo tipo di procedere (peraltro senza rumore, vibrazioni…) risolverebbe il problema. Comunque sia: accogliamo il suggerimento di Luca, chiedendo ai lettori che usano un’elettrica da tempo se hanno rilevato questo tipo di disturbi. Per quel che ci riguarda: problemi zero, anzi…