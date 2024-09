Mai visto una moto elettrica supersportiva guadare un fiume? Ultraviolette ha pensato di mostrare la sua F77 nelle condizioni più estreme, al limite del realistico.

Ultraviolette è stato uno dei marchi di cui più si è parlato ad EICMA 2023. Un brand indiano che si è presentato sul palcoscenico milanese con una moto iper tecnologica e iper prestazionale. La F99 ha stupito tutti mostrando il livello ormai raggiunto dalle moto elettriche e anche dall’industria indiana.

Ora sui media specializzati si è tornati a parlare di Ultraviolette per un video pubblicato circa una settimana fa. Una clip dove la Ultraviolette F77 è calata in situazioni paradossali per una moto elettrica sportiva. I 100 Nm di coppia sono impegnati a scalare dune di ghiaia, attraversare acquitrini o guadare fiumi che sommergono completamente la Ultraviolette. Un turbine di derapate e salti (sì, salti!) condiscono il video che ha un sapore forse un po’ troppo in stile cinema indiano.

Il titolo della clip “An underdog’s promise” conferma un po’ i toni di epica rivalsa dell’eroe sottovalutato che alla fine stupisce il mondo. Nell’attesa di rivedere da vivo le Ultraviolette ad EICMA la vediamo in azione calata nella splendida natura indiana.

