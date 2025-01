VIDEO – Tesla Model Y 2025 Juniper: 5 novità in anteprima

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La nuova Model Y 2025 di Tesla, la Juniper, è un restyling estetico e anche funzionale. Non cambia molo, ma migliorano efficienza e confort.

Abbiamo avuto la possibilità di studiarci la nuova Tesla Model Y in tutti i particolari e, in attesa di provarla, abbiamo guardato con cura tutte le novità e le differenze dalla versione precedente. Da un punto di vista estetico è evidente il richiamo al Cybertruck.

1. Nuova linea aerodinamica e luminosa

La linea luminosa che collega le luci diurne ricorda molto il pick-up di Tesla e segna una linea divisoria tra cofano e parafango. Nella versione precedente il paraurti saliva e aveva un “naso” più pronunciato. La Juniper si svecchia nelle forme e diventa soprattutto più efficiente. L’anteriore più spiovente e un generale restyling aerodinamico fanno guadagnare un 5% al m.y. 2025. In quest’ottica è stato ridisegnato anche lo spoiler posteriore. La vera chicca però è la striscia led, una fascia rossa molto particolare perché la luce che non viene proiettata direttamente verso l’esterno, ma è indirizzata su una superficie riflettente dove si trova anche la scritta “Tesla”. L’effetto è davvero molto bello!

2. Nuova telecamera frontale

Una delle novità più attese (e richieste) era una telecamera frontale. Tesla l’ha inserita sotto al paraurti, in una posizione molto esposta a intemperie e sporcizia. Per questo motivo l’ha anche dotata di un sistema pulente e di uno sbrinante. La telecamera andrà ad aggiungersi alle 7 già presenti nella Model Y e contribuirà ad aiutare il conducente nelle manovre di parcheggio e probabilmente fornirà anche informazioni al sistema di guida.

3. Molto più confort

Tesla ha lavorato molto sul confort. Ha migliorato le sospensioni e le sedute. In particolare poi oltre al riscaldamento dei sedili ha introdotto anche la ventilazione, ma solo per i posti anteriori.

La Model Y 2025 migliora del 20% anche da un punto di vista del confort acustico grazie a quello che definisce “hardware di riduzione del rumore di seconda generazione” che comprende materiali fonoassorbenti e vetri doppi. Sempre in tema acustico, sulla Juniper gli altoparlanti da 13 diventano 15, con sempre un unico subwoofer.

4. Novità nel bagagliaio

Un paio di novità anche nel bagagliaio. La prima è la speciale sagomatura del vano sotto al pianale che è adesso in grado di accogliere la cappelliera quando viene sganciata per utilizzare tutto il volume di carico. La seconda è la possibilità di abbattere i sedili 60/40 in modo elettroattuato attraverso pulsanti sul lato sinistro del vano.

5. Più qualità negli interni

Salendo a bordo non ci sono stravolgimenti e la Model Y 2025 si allinea al restyling della Model 3. Ma con una piccola grande differenza: ricompare la leva per azionare gli indicatori di direzione. In generale sulla Juniper si percepisce molta qualità in più sia nei materiali che negli accoppiamenti. Si conferma un’abitacolo superminimal e anche estremamente funzionale con tanti spazi ben organizzati e tre prese USB C da 65 Watt che permettono di ricaricare anche PC e tablet.

Novità anche al posteriore con un display da 8 pollici che permette di gestire alcune preferenze di bordo, come la regolazione dei sedili o il condizionamento. Ma soprattutto si ha accesso anche all’infotainment: quindi musica, video e anche giochi. Insomma, una manna dal cielo per chi ha figli.

Tesla Model Y 2025, prezzo e disponibilità

La nuova Tesla Model Y Juniper è disponibile nella Launch Edition a 60.990 euro. Nei prossimi mesi arriveranno anche gli altri allestimenti a cui il mondo Tesla ci ha abituati, ma per ora non ci sono tempistiche precise.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –