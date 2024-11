VIDEO EICMA 2024. Il tour delle novità elettriche

Una carrellata per mostrarvi in un video tutte le novità più interessanti che abbiamo visto ad EICMA 2024.

Per chi non è andato al Salone di Milano, ecco una tour virtuale per scoprire tutte le novità elettriche più interessanti (leggi l’articolo approfondito) che abbiamo visto in fiera. Quest’anno ci sono stati debutti importanti e soprattutto sono state svelate concept e prototipi che ci avvicinano sempre di più a un futuro totalmente elettrico. Diverse novità le vedremo già dai primi mesi dell’anno prossimo. In generale vediamo scooter e moto sempre più economici ma solo in alcuni casi con autonomie più generose. La tendenza per ora rimane quella di pensare agli spostamenti urbani o al massimo periurbani.

EICMA 2024 in un video

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-