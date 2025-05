Vaielettrico a vela a Lerici, nel Golfo dei Poeti della Riviera Ligure. Esperienza ad alto tasso immersivo grazie al motore elettrico Temo 1000 di Temo France che permette di godere di un indubbio maggior comfort di navigazione.

Tutte le barche a vela hanno un motore, meglio elettrico

Oggi la vela è soprattutto turismo e sport e viene giustamente considerata una delle forme di navigazione più sostenibili. Tuttavia, è importante ricordare che anche le barche a vela, per legge o per comodità, fanno uso del motore, soprattutto nelle manovre in porto e in condizioni di vento debole. Nella maggior parte dei casi, si tratta ancora di propulsori termici.

IL VIDEO

Una soluzione per rendere davvero a emissioni zero la navigazione a vela è quella di passare a un motore elettrico. Vaielettrico ha avuto l’occasione di testare il Temo 1000 dell’azienda francese Temo France, provato a metà maggio nella suggestiva cornice di Lerici, nel cuore del Golfo dei Poeti, sulla Riviera Ligure.

Silenziosa, leggera, pulita: la mobilità del mare cambia volto

La giornata è iniziata senza alcuna fatica: il Temo 1000 (qui alcune informazioni e specifiche tecniche) pesa poco ed è facilmente trasportabile grazie a una borsa progettata appositamente per facilitare gli spostamenti.

Il montaggio? Diventa intuitivo e quasi subito automatico. Una volta installato, il motore offre manovre in porto più sicure e precise, grazie al controllo più immediato rispetto ai motori tradizionali.

Poi via alla classica giornata in barca, con la famiglia o gli amici, per esplorare la costa, e la scelta elettrica permette di vivere un’esperienza ancora più ricca. Il ritmo lento e silenzioso della propulsione elettrica permette di assaporare ogni sfumatura del paesaggio, ascoltare il suono dell’acqua, il richiamo degli uccelli marini e immergersi davvero nella natura.

Nessun rumore, nessun odore, nessun rischio di inquinamento

Tra i vantaggi più evidenti del motore elettrico e di Temo 1000 c’è l’assenza di rumore e odori: nessuna puzza di idrocarburi, nessuna vibrazione fastidiosa, nessun rischio di sversamenti accidentali in mare di idrocarburi. Un aspetto cruciale, soprattutto in contesti urbani e portuali, dove l’elevata concentrazione di barche può generare problemi ambientali e sanitari per i residenti.

L’autonomia? Ottima per l’uso costiero e nei brevi tragitti: a bassa velocità supera l’ora e mezza, più che sufficiente per muoversi con agilità e sicurezza.

Una scelta migliore per l’ambiente e la socialità in barca

Che si tratti di una barca a vela o di un tender, navigare con un motore elettrico come il Temo 1000 significa entrare in armonia con la natura, vivere meglio il mare e condividere momenti di qualità con chi ci sta vicino. Si può parlare e conversare senza essere sovrastati dal rumore.

Il comfort, unito alla sostenibilità, contribuisce a rendere l’esperienza non solo più piacevole, ma anche più sociale e benefica per il proprio benessere.

Un dato importante: la batteria è leggera, removibile e si può facilmente caricare anche a casa. Ideale anche per chi vive a Venezia e ha l’imbarcazione ormeggiata fuori casa.

Scoprilo al Salone Nautico di Venezia

Chi vuole toccare con mano il motore Temo 1000 può farlo in questi giorni al Salone Nautico di Venezia, dove è presente anche con una promozione speciale in occasione della fiera. Un’ottima occasione per scoprire da vicino come la mobilità elettrica può rivoluzionare anche la navigazione da diporto.

A Venezia è possibile acquistare il Temo 1000 a 2.875 euro rispetto ai 2.948 euro +IVA e si ha la comoda borsa in omaggio. C’è anche il Temo 450 a 1576 euro, rispetto ai 1616 euro di listino, con borsa e galleggiante in omaggio. SI può provare in Laguna con il tender messo a disposizone dai rivenditori di Temo in Italia ovvero il dealer Marine Hardware.

