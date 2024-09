Vicissitudini con una Tesla Model 3 Performance: Massimo, un lettore siciliano, racconta i problemi avuti con l’assistenza della marca di Elon Musk. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it

di Massimo Filippello

“Vi racconto la mia storia con l’assistenza Tesla, ancora non conclusa, che cercherò di sintetizzare il più possibile. Iniziata a fine luglio, quando il volante in simil scarsa pelle si scolla e il rivestimento si frammenta alle ore 12. L’unica parte non toccata dalle mani, ma quella più esposta al sole“.

Vicissitudini con una Tesla: “I problemi che ho avuto”

“Chiamo Tesla e mi dicono che il volante non è in garanzia (ho fatto 49.000 km) e costa 750 euro. Lo ordino. Il 31 luglio il BMS, apparecchiatura elettronica che livella la carica della batteria, si rompe. Avviso Tesla che ordina il pezzo. Il 14 agosto la batteria non è più caricabile, richiamo Tesla e la invio alla concessionaria di Caserta, la più vicina dalla città di Catania dove lavoro. Affitto una macchina a noleggio a mie spese e mi tranquillizzano dicendo che la pagheranno loro solo per i primi 10 giorni (ad oggi 28 settembre la fattura non è stata pagata). Riparazione prevista il 2 settembre. Il primo settembre nuovo messaggio con riparazione prevista il 19 settembre e poi il 2 ottobre e poi il 18 ottobre. Alla mie rimostranze muro di gomma: “Non abbiamo la batteria e non sappiamo quando arriva” . Ad oggi sono passati circa 80 giorni e continuo ad avere la macchina a Caserta. Il giochino dei messaggi che spostano la riparazione più avante è sempre lo stesso e potrebbero ripeterlo all’infinito“.

L’auto è ferma presso la concessionaria, quella sostitutiva? Non è disponibile…

“Difficile che nel mondo non ci sia una batteria di ricambio, tranne che stiano avendo una improvvisa rottura delle batterie di moltissime Model 3. Un difetto gravissimo che rende l’auto inutilizzabile. Tuttavia i problemi con l’assistenza Tesla non sono solo questi. La “”politica Tesla”, dice il call center, consente di avere una macchina di servizio solo ritirandola presso la concessionaria di Caserta. Per un siciliano vuol dire prendere un aereo per Napoli e in taxi proseguire per Caserta, ad occhio e croce almeno 600 euro di viaggio. Infatti la politica Tesla “prevede un carro attrezzi nel luogo dove si rompe la macchina“, ma la riconsegna, a riparazione avvenuta, avviene solo presso la concessionaria di Caserta. Ma forse avete capito male. Non è che ho la macchina di servizio perché non voglio spendere 600 euro per prenderla a Caserta o non voglio perdere un giorno di lavoro non pagato. Ma semplicemente perché “la macchina di servizio non è ancora disponibile” . Per Tesla posso tranquillamente continuare a pagare un’auto a noleggio per tre mesi o più in attesa che trovino nel mondo una batteria“.

Vicissitudini con una Tesla: auto bellissima, ma l’assistenza non è all’altezza

“L’ultima notizia che vi dò spiega anche il perché della riparazione infinita. La ‘politica Tesla’ prevede la sostituzione della batteria con una di pari usura e non con una nuova. Ecco la verità. Non trovano una batteria di pari usura perché questo guasto sta avvenendo contemporaneamente in molte Model 3 e non sanno come sostituirla. Batteria nuova? No! Aspetta pure all’infinito una batteria usata. Ho pensato anche di sostituire la mia con la nuova Performance. Dal sito Tesla una macchina come la mia, stessi km e stesso anno, si acquista a 38.000.euro . Anche qui sorpresa! Se voglio la nuova Performance la mia viene valutata 27.500 euro (ovviamente quando sarà riparata). 10.000 euro in meno di quanto la rivenderebbero come usata nel loro sito. Insomma, Model 3 è una macchina bellissima, ma l’assistenza lontana dalle concessionarie è terrificante. Pensateci bene prima di acquistare una Tesla e magari acquistate anche una casa vicino alla concessionaria. Non si sa mai“.

Risposta. Ovviamente avremmo voluto riportare anche la versione di Tesla, ma la Casa di Elon Musk non risponde a questo tipo di sollecitazioni. Per il resto la storia parla da sé, anche se noi non siamo finora non siamo al corrente di difetti a catena nelle Model 3.

