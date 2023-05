Vicenza-Ostana (CN) in VW ID3: consigli per la ricarica?

Gaetano chiede consigli per la ricarica, sul percorso fra Vicenza e Ostana, nel cuneese. Ha già fatto 11 mila km con la sua VW ID3, ma l’ha quasi sempre ricaricata in garage e non ha grande esperienza nell’utilizzo della rete di ricarica pubblica. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

Cerco una colonnina fast, meglio se di Enel X Way

“Sono un vostro assiduo lettore possiedo da ottobre scorso una ID3 con cui ho compiuto già più di 11000 Km. Ricarico prevalentemente a casa perché possiedo un impianto fotovoltaico dal 2010 di 5,5 Kwh.

Ho in programma un viaggio da Vicenza a Ostana 440 Km. Sto tentando di trovare una stazione a metà strada dove rifornirmi. Mi potete dare consigli per la ricarica? Ho già fatto 4 viaggi fino a Varese senza soste intermedie.

Avrei bisogno di ricarica Fast, ho visto che ci sono delle Supercharger Tesla ma non ho mai fatto ricariche in precedenza in queste stazioni, poi ho visto stazioni Enel X ma la maggior parte prevedono ricariche in alternata e solo alcune hanno ricarica a 50 Kwh ma c’è solo un singolo posto di ricarica.

Preferirei ricaricare con Enel X perché ho già fatto ricariche anche Fast in queste stazioni e non ho mai avuto problemi„. Gaetano Grolla

Ora l’App di Enel X Way pianifica i viaggi. Ecco come

Risposta-Se, come dice, ha già ricaricato da stazioni di Enel X Way, avrà già scaricato l’ App e avrà già sottoscritto un contratto che le consente di attivare le colonnine ed effettuare le ricariche alla tariffa base pay per use. Da qualche tempo l’ App Enel X Way dispone di un simulatore di viaggio che permette di pianificare le ricariche molto rapidamente e con discreta precisione. Partendo dalla home page, deve cliccare sul tasto “Viaggi” in basso a destra. Le apparirà una maschera da compilare con partenza e destinazione, caratteristiche dell’auto, condizioni di viaggio e una serie di filtri facoltativi con la tipologia di ricarica che preferisce. Nella schermata successiva troverà le indicazioni delle ricariche lungo il percorso, tempi di viaggio, chilometraggio e tempi di ricarica. Proseguendo otterrà un piano dettagliato di viaggio che le consentirà di ottimizzarli.

Qui sotto la sequenza delle schermate, e le indicazioni di base riguardo al suo viaggio. Come vede non avrà alcuna necessità di uscire dall’autostrada, avendo ben due aree di servizio attrezzate con colonnine fast.

Un abbonamento flat su misura per il viaggio

Enel X Way è interoperabile con tutti i principali circuiti di ricarica, compreso quello di Free To X presente sulle autostrade gestite da ASPI. Le troverà tutte indicate nella App Enel X Way e potrà attivarle e utilizzarle dalla stessa App (o, se ce l’ha, dalla relativa carta RFID). Un consiglio: anzichè pagare le ricariche a tariffa piena, può attivare un abbonamento mensile flat, molto più conveniente. Per una percorrenza come quella che lei ha programmato, pari a circa 900 km, e considerando che partirà da casa con la batteria al 100%, potrebbe sottoscrivere un abbonamento Travel, che le garantirà 160 kWh a 69 euro totali. Il costo unitario è di 0,43 auro a kWh. Vale un mese, a partire dal giorno della sottoscrizione. Si rinnova in automatico, ma può interromperlo se non ne ha più bisogno.

