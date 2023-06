Vianello, il Cavaliere elettrico di Texa. L’imprenditore di Monastier riceve la prestigiosa onorificenza dal Quirinale grazie a invertire e centraline per EV.

Vianello e la Texa: crescita continua con invertire, centraline…

Bruno Vianello, 62 anni, è il fondatore e tuttora il n.1 della Texa, azienda della diagnostica per auto che sta vivendo una fase d’oro proprio grazie all’elettrico. Già ora conta 946 dipendenti, di cui 747 in Italia, con la ferma intenzione di tenere qui la produzione. Anche se non è facile qui ottenere le autorizzazioni per far crescere l’azienda con nuovi capannoni. Già adesso comunque il lavoro non manca, anche da due marchi italiani, come ha raccontato al Corriere Veneto il patron della Texa: “Abbiamo uno stabilimento accanto alla sede principale diviso esattamente in due parti, separate a compartimenti stagni. Con personale che non può assolutamente passare da una parte all’altra…Parliamo di inverter, centraline e altro di fascia molto alta, non certo come quelli montati oggi sulla maggioranza delle auto elettriche. Presidiamo un’area in cui fino d alcuni anni fa la leadership era di Magneti Marelli, oggi un po’ in affanno…”.

Fatturato oltre 200 milioni, il 75% dall’estero

Quanto al dominio di Cina e Giappone in questi settori, Vianello non è pessimista: “Le cose rispetto allo scorso anno sono un po’ migliorate. Ma l’insediamento di grandi operatori il più vicino possibile ai player del Vecchio Continente è straordinariamente importante e urgente. Così potranno sorgere centri d’altra ingegneria e le intelligenze non voleranno ai margini del mondo in cerca di legittime aspirazioni professionali”. Ma resta il predominio cinese nelle batterie: “Le fabbriche cinesi lavorano con un know-how in buona parte intercettato in Occidente. E sono andate a comprare le miniere di litio in Africa, mentre noi siamo rimasti a guardare. Una mancanza di lungimiranza che adesso inevitabilmente paghiamo“. Texa, comunque, continua a crescere: nel 2022 è salita a 167 milioni di fatturato, dai 151 dell’anno precedente. E quest’anno supera quota 200, con il 75% dei ricavi dall’estero.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico