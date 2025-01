Viaggio per lavoro, con una Tesla perdo tempo a ricaricare?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Viaggio per lavoro, con una Tesla perderei troppo tempo a ricaricare? Meglio ripiegaare su un’ibrida plug-in? Sono i dubbi di PierFrancesco. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Faccio centinaia di km al giorno, l’alternativa è una Sportage plug-in

“Vorrei un vostro parere da esperti per aiutarmi a prendere una decisione sulla prossima auto. Vivo a Milano e sono un grande appassionato di auto elettriche, anche se non ne ho mai posseduta una. Faccio il commerciale ed ho un’auto ad uso promiscuo. Per la mia prossima auto ho due opzioni: Tesla Model 3 Long Range Highland o Kia Sportage Plug-in Hybrid. Al momento, non ho ancora conferma sulla possibilità di ricaricare a casa. Dal punto di vista lavorativo, coprirò tutto il Centro-Nord, percorrendo spesso centinaia di km al giorno, con trasferte che talvolta superano i 500-600 km. Ho letto molto sul tema e il cuore mi dice di scegliere la Tesla. So che la rete Supercharger è ben diffusa e che le autostrade hanno Free to X, quindi l’autonomia non mi preoccupa troppo. Mi sembra di capire che, viaggiando a 130 km/h, si possano percorrere circa 350-400 km con una carica completa (non è tantissimo ma è accettabile). A seconda delle condizioni climatiche, delle gomme e del traffico. Mantengo sempre i 130 in autostrada, non tanto per andare veloce, ma per ridurre al massimo il tempo di guida“.

Viaggio per lavoro, dovrei uscire prima la mattina per andare alla colonnina?

“Tuttavia, ho un dubbio importante ed è il motivo per cui vi scrivo. Sono sposato, ho due figli piccoli e mia moglie lavora full-time. Il tempo con la famiglia è la mia assoluta priorità. La preoccupazione è che la gestione di un’auto elettrica possa sottrarmi momenti preziosi, come: 1) Dover uscire prima la mattina per ricaricare. 2) Arrivare a casa più tardi perché costretto a fermarmi a ricaricare. 3) La difficoltà di gestire la ricarica durante giornate lavorative fitte di appuntamenti, con poche pause disponibili. La nostra vita familiare è molto intensa e lascia poco spazio alla pianificazione delle soste prima della giornata. Per questo, mi affiderei completamente al navigatore Tesla per ottimizzare i tempi. Possono sembrare dubbi banali, ma per quanto ami l’idea di guidare una Tesla, la priorità resta il tempo con la famiglia. Secondo voi, sarebbe una scelta sostenibile? Anche senza possibilità di ricarica a casa? La mia parte più razionale mi dice che, per il mio contesto familiare, la Sportage Plug-in potrebbe essere una scelta più sicura. Attendo con interesse il vostro parere“. PierFrancesco Rossi

L’alternativa non è comunque una plug-in. E quanto alla Tesla…

Risposta. Premessa: non siamo convinti che, per chi fa molti km tutti i giorni, l’alternativa più opportuna sia un’ibrida plug-in. Si portano a spasso costo e peso di una batteria (nel caso della Sportage da 13,8 kWh) che in autostrada ai 130 può garantire al massimo 40 km. Ne vale la pena? Quanto ai dubbi sulla Tesla, ci piacerebbe che a rispondere fossero i lettori (e non sono pochi) che la vita di PierFrancesco la fanno da tempo con la citata Model 3. È vero che quando si macina molta strada le soste diventano un fastidio. Ma è vero anche che, ricaricando con punte di 170 kW nei citati Supercharger e Free to X, c’è giusto il tempo di mangiare un panino e di fare un paio di telefonate. Considerando però un aspetto troppo spesso trascurato: il comfort assicurato da un auto che non fa rumore e non fa vibrazioni, per chi fa molti km, è impagabile. E consente di arrivare al sospirato ingresso in casa, la sera, in condizioni decisamente migliori.

