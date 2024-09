Viaggio nella culla dell’elettrico, ricaricando a 0,32

Viaggio nella culla dell’elettrico, la Norvegia, ricaricando a 0,32 euro al kWh nei Supercharger: 6.400 km raccontati da una coppia lombarda. Volete condividere il vostro di viaggio estivo? Scrivete a info@vaielettrico.it, con testo e foto.

di Rudy Van der Valle

“Siamo Rudy ed Elena, una coppia di Burago di Molgora in provincia di Monza-Brianza. Abbiamo iniziato a pensare di andare in Norvegia in primavera ed ecco la nostra esperienza. Partendo dagli elementi ci hanno convinto e spinti a dirigerci verso nord“.

Viaggio nella culla dell’elettrico, la Norvegia, in Tesla Model 3 Highland

“Ho cambiato la Tesla Model 3 di marzo 2019 con la nuova versione Model 3 Highland. Da tempo avevo il desiderio di rivisitare questo paese “da sogno” per il mondo elettrico e avendo ricevuto crediti di ricarica da Tesla come bonus fedeltà all’acquisto della nuova auto… A luglio siamo partiti da Burago di Molgora in direzione di Hirtshals, la punta più a nord della Danimarca per imbarcarci sul traghetto per Kristiansand a sud della Norvegia. La prima tappa è stata vicino ad Hannover dopo aver percorso ben 982 km con 3 ricariche presso i Tesla Supercharger-SuC (partiti con la batteria al 90% grazie ai pannelli solari di casa). Sulle autostrade tedesche potevo viaggiare a 140 km/h con l’AutoPilot (limite superiore) o fino a 150 km/h se utilizzavo solo il controllo della velocità“.

1.675 km con consumo medio di 148 Wh/km

“Il secondo giorno (dopo la tappa di Hannover) ci siamo diretti verso la Danimarca. Altri 693 km e 3 ricariche presso i SuC. Lungo la strada ci siamo fermati a visitare Aalborg, dato che avevamo abbastanza tempo prima del traghetto. Su questo percorso di 1.675 km – dei primi 2 giorni – ho avuto un consumo medio di 148Wh/km, con un totale di 248kWh caricati. Tenuto conto dell’alta velocità in Germania, è un consumo nettamente basso. Dopo avere esplorato la costa a sud della Norvegia, ci siamo diretti a nord, ma all’interno del Paese. Prima tappa a Dalen, poi, il giorno successivo a Borgund per visitare le tipiche chiese antiche di legno. Ma prima di arrivarci, siamo passati attraverso un tunnel con una rotonda costruita all’interno della montagna. Una delle uscite ci ha portato direttamente su un grande ponte sospeso su un fiordo, per ripetere lo stesso sul lato opposto. A seguire, una scalata a 360° completamente costruita nella montagna. Davvero impressionante“.

I traghetti? Tutti completamente elettrici, che sensazione…

“Abbiamo approfittato di uno speciale SuC dove Tesla ha recentemente installato la sua 200esima stazione di ricarica in Norvegia. Poi ci siamo fermati a Austefjorden in una zona centrale per poter esplorare i dintorni e soprattutto il famoso fiordo di Geiranger. È stata la prima volta che abbiamo utilizzato i traghetti in Norvegia e, con nostra grande sorpresa, erano tutti completamente elettrici. L’impressione di navigare nel silenzio, senza vibrazioni e senza fumi, è davvero piacevole. Una bella sensazione trovarsi in un ambiente ‘pulito’, sapendo che la fonte energetica della Norvegia è prevalentemente idroelettrica. Infine ci siamo diretti verso il punto più a nord del viaggio, Kristiansund. Dopo alcune traversate in traghetto ci siamo fermati per qualche ora a Molde, dove era in corso un festival jazz. Con sorpresa abbiamo visto in esposizione l’intera gamma di veicoli Tesla, incluso il Cybertruck. Mi è capitato di caricare l’auto in quella città presso un Centro Tesla, il che spiega perché le auto erano in mostra“.

Non ci sono caselli: paghi fine mese (leggono la targa)

“In Norvegia, non ci sono caselli per pagare autostrade, tunnel, ponti e neanche per i traghetti. Il tutto si fa con la lettura della targa: successivamente viene spedita la fattura a fine mese con elenco dei passaggi. Ovviamente mi ero preventivamente iscritto sul sito di uno dei gestori autorizzati. Con tutti i nostri passaggi su 3.000km di permanenza, abbiamo pagato meno di € 76.- (inclusi 10 traghetti). Le traversate in traghetto sono abbastanza economiche in Norvegia. La traversata più lunga di 30 minuti è costata € 21. Anche i parcheggi utilizzano la lettura della targa. Così è bastato recarmi al totem a fine sosta, inserire la targa e pagare il dovuto. Tutto ovviamente con la carta di credito. Non ho mai dovuto pagare in contanti e non avevo neanche cambiato soldi in corone norvegese. Poi abbiamo di nuovo traghettato verso la Danimarca e guidato fino alla città di Gottinga per una notte prima di tornare a casa“.

Viaggio nella culla dell’elettrico: quanto ho consumato e speso

“Riassumendo: il viaggio fino al punto più a nord della Danimarca e ritorno è stato circa 3.400 km e il nostro tour in Norvegia ha coperto altri 3.000 km. La media del consumo in Norvegia era tra 125 – 135Wh/km, visto i percorsi su strade interne a bassa velocità. In totale abbiamo ricaricato 29 volte, tutte in Supercharger per un totale di 1.010 kWh. Tesla ha una rete molto estesa in Norvegia, persino in luoghi molto remoti. Adesso troviamo molte altre marche di vetture elettriche che ricaricano presso i SuC di Tesla in Europa: questo rende l’esperienza ancora più facile e piacevole. È stato un viaggio totalmente privo di problemi. Nessuna difficoltà a trovare e utilizzare le ricariche, anche se alcune volte abbiamo dovuto aspettare il posto libero visto l’affluenza dei turisti. Ovviamente il navigatore Tesla indica precisamente dove andare e quanto ricaricare per ripartire più velocemente. Il costo della ricarica presso Tesla è di circa € 0,32/kWh in Norvegia. Ben 40% in meno dei Supercharger Tesla in Italia. La Norvegia ha già circa il 25% dell’intera flotta di auto completamente elettriche. E questo è solo l’inizio“.

– Raccontaci anche tu com’è andata con le ricariche nel tuo viaggio, scrivendo (con foto) a info@vaielettrico.it. O mandando un VIDEO. Come hanno fatto Angelo, a Varsavia in Tesla Model Y. Fabio, in Spagna con la sua Skoda Enyaq. Antonio, fino a Capo Nord con la piccola VW e-Up. Stefano, in Salento con la Renault Zoe, Gianlorenzo, da Lecco a Lecce in Mercedes EQB …