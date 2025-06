Viaggio lungo, auto elettrica piccola: il professore torna a scuola

Viaggio lungo, auto elettrica piccola: il professore scende dalla cattedra e si mette nei panni dell’allievo per raccontarci cosa ha imparato dalla sua esperienza sul percorso Pisa-Prà Catinat, in Piemonte, e ritorno, a bordo della sua Peugeot 208 elettrica. Lui è Massimo Ceraolo. Insegna Electric Power Systems all’Università di Pisa ed è firma nota a tutti i lettori di Vaielettrico per gli apprezzatissimi articoli sulla tecnologia dell’auto elettrica. In questa occasione, però, ha “resettato” il suo patrimonio di conoscenze teoriche e ha provato a vivere il viaggio come lo vivrebbe un automobilista qualsiasi alla sua prima uscita dalla comfort zone quotidiana.

di Massimo Ceraolo

Si sa che non tutte le auto elettriche sono adatte a viaggi lunghi comodi: devono avere abbastanza autonomia e potenza di ricarica.

La mia, una Peugeot 208, ha vocazione intermedia: non proprio solo cittadina, non ideale per i viaggi lunghi. Pertanto, prima di imbarcarmi in un viaggio da Pisa a Pra’ Catinat in Piemonte, 420 km, un dislivello finale di 1500 m, ci ho pensato un po’. Ho anche fatto i compiti: mi sono procurato una card Plenitude, da aggiungere alla Enel-x che già possedevo e all’App Nextcharge che mi accompagna da anni, et voilà, se po’ fa’.

Certo, avevo nel cortile anche la rassicurante Focus ibrida a benzina, che va benissimo, è silenziosa, affidabile… ma la passione per l’elettrico e per il pizzico di avventura che questo viaggio avrebbe comportato ha avuto il sopravvento!

Rimaniamo sui si sa. Si sa che i lunghi viaggi con l’elettrico vanno pianificati. Pertanto, faccio la mia analisi con Nextcharge, vedo che ho tante possibilità di ricarica, ma poi decido di affidarmi all’App integrata con quella fornita dalla Peugeuot. Si chiama e-routes, e promette mirabilia: essendo integrata con la macchina, ne conosce in tempo reale lo stato di carica, e può prendere tutte le decisioni del caso. Rassicurante.

La partenza: e-rouotes mi dice “si può fare”

Purtroppo, non mi consente di pianificare il viaggio con il vincolo di ricaricare in autostrada (lungo il percorso ho molte possibilità), ma, pazienza, proviamo. Mi dice che all’andata devo caricare due volte; impongo di avere all’arrivo almeno il 35%, visto che nel notissimo e affollatissimo Pra’ catinat non mi aspetto di trovare molte colonnine, e addirittura pianifico il viaggio di ritorno ripartendo dalla carica che ho. E-routes dice che si può fare, solo mi dovrò fermare tre volte invece che due.

Mi avvicino alla prima fermata, Vignole Borbera. Viene solo un pizzico di ansia: funzioneranno le card? Funzionerà la colonnina? Vignole Borbera mi offrirà, in caso, alternative valide? Ma ho il 32%, quindi ho comunque tempo e modo di cercarmi qualcosa per un piano B. Mi trovo a 200 m dalla colonnina. La moglie la vede subito che ci scodinzola. E’ attiva, pronta, con tutte le piazzole libere! Arrivato, parcheggiato, attivata la carica con Plenitude (uno vuole sempre provare le cose nuove). Ci siamo… Ma no. ”autenticazione fallita”. Nessuna paura, ho ancora Enel x (piano B) e Nexcharge (piano C). Non occorre arrivare al C, il B funziona egregiamente. Mezz’ora di ricarica alla potenza media di circa 70 kW, durante il quale ci sta un cappuccino e gelatino e si riparte.

Via, questa e-route non è così male

Seconda tappa: Nichelino. Arrivo anche qui con poco più del 30% (chi si ricorda il numero preciso). Ma allora questo e-route lo sa che non mi deve far arrivare troppo scarico alle colonnine. Non si sa mai cosa si trova, potrebbe essere necessario andare a cercarne un’altra – secondo me la soglia minima è il 30%, penso. Sono ancora fuori autostrada.

Questa volta nessunissima ansia, ma anche nessunissimo barino all’orizzonte (pazienza, ma la qualità della vita un po’ ne risente). Anche questa volta basta poco (meno di mezz’ora), e si riparte.

Il finale del viaggio d’andata è un’apoteosi: e-routes aveva calcolato benissimo la grande impennata finale, più l’auto va sù più il SOC va giù, ma la sensazione è di totale controllo. Arrivo a un eccellente 43%. E la mia avventura escursionistica al Forte di Fenestrelle (bellissimo, ma questa è un’altra storia) può cominciare.

Il ritorno: la discesa illude e-ruotes

Come è piacevole ridiscendere dalle montagne! Vai fluido, freni alle curve sapendo che invece di generare calore coi freni stai ricaricando; la batteria che invece di scaricarsi si ricarica… Dopo una ventina di minuti di quest’eden da elettro-autonauta sono a valle. Leggo 49%. Wow.

Anche e-routes a modo suo fa wow. Mi dice che ha ripianificato le ricariche: invece che alle 18.15 la prossima sarà alle 18.58. Che intelligente questo e-routes! Ha visto che, nelle condizioni in cui mi sono trovato, ho potuto ricaricare di più, et voilà (secondo francesismo dell’articolo, ma ci stava) ti aggiusto tutto. Tu, caro guidatore, non devi proprio pensare a nulla.

E scatta la marcia emergenziale

Bello viaggiare in elettrico… bello… Sì, ma e-routes avrà fatto bene i conti? Questo SOC inizia a scendere un po’ troppo. Capisco che all’arrivo non avrò 35% nemmeno 30, nemmeno 25, 20, … Ma che diavolo succede! Forse le app hanno un’anima. La mia e-route si è entusiasmata dal fatto che stavo recuperando energia in discesa più del previsto e si è fatta prendere la mano.

Parte la marcia emergenziale dell’elettro-autonauta: andare più piano. È una cosa che funziona alla grande. Andare a 100 km/h invece che a 130 km/h fa calare i consumi a vista d’occhio. La mia stima del SOC all’arrivo, nonché quella dell’autonomia residua, che stava precipitando, rallenta. Metto in atto anche la mia tecnica personale di marcia economica: lo sfruttamento della scia. Una volta stando dietro un camion mi sono convinto di aver ridotto i consumi del 20%. Non so se ho fatto bene i conti (ero in modalità turista non quella di ingegnere), ma mi sembrava proprio.

Con la combinazione di riduzione di velocità a 100 km/h, l’uso della scia, e l’ultimo tratto leggermente impanicato a 85 km/h, arrivo felice e contento alla colonnina Plenitude di Asti col 18% Chissà cosa succedeva se continuavo a viaggiare ai miei 120 e senza sfruttare la scia. Penso sarei arrivato col 10% o forse anche meno: non il massimo della scurezza e della possibilità di attuare un qualche piano B nel caso la colonnina non fosse stata per qualche ragione utilizzabile.

Per l’ultima tappa di ricarica decido di fare a modo mio. Al diavolo la capacità delle app di scegliere per me. Vedo che c’è una Free-to-X proprio sull’autostrada, proprio dove devo passare, proprio alla distanza giusta da dove sono e dove devo arrivare, et voilà (siamo già a tre) punto Google maps sulla stazione di servizio di Sant’Ilario e non se ne parla più.

Il resto è routine: viaggio a 130 (quando la strada è libera) fino a Sant’Ilario senza pensieri, ricarica durante la cena, ripartenza all’85%, viaggio a 130 fino a Pisa, con arrivo al 26%. Il pensiero si materializza: “Ho fatto bene a non prendere la Focus.”

La lezione: bene le App, ma al guidatore l’ultima parola

Il bello dei viaggi lunghi in elettrico, soprattutto con un’auto con vocazione intermedia, è che sono sempre delle esperienze. E le esperienze ti lasciano una morale.

Se devo dire la mia, di morali, è che le App non devono strafare. Che ne possono sapere dove trovi mentre viaggi? Se ci sono code, colonnine col cavo tagliato, maleducati che le occupano. Sei solo tu, guidatore, a dovere avere sempre l’ultima parola. Tu, App che devi invece evitare di pianificare un viaggio che mi porti alla colonnina (guidando come ti avevo preventivamente comunicato, quindi fino a 120 km/h in autostrada) al 10%, a meno che non te lo chieda io.

Alla fine, mi sono divertito. Ma la prossima volta sceglierò a tavolino dove mi vorrò fermare: se possibile sempre in autostrada (così non ci si annoia durante la ricarica) se possibile arrivando a ricaricare sempre con almeno il 30% (che per me sono 100 km). Non si sa mai.

Questa volta non mi sono buttato sul tecnico, ma io sono e resto un tecnico. Per chi volesse conoscere, sempre a livello divulgativo, la tecnica dell’auto elettrica e della ricarica, può leggere il mio libro su Amazon, “Capire i veicoli elettrici – Architettura, utilizzo, impatto ambientale”.