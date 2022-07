Viaggio in Calabria: può servire il Juice Booster?

Viaggio in Calabria, con qualche ansia per la ricarica. Può essere utile dotarsi del Juice Booster per riuscire a rifornire ovunque? Lo chiede Salvatore, Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Viaggio in Calabria: “Un po’ ansia ce l’ho…”

“Per varie ragioni (tra cui un matrimonio in Calabria e un po’ di visite ad amici e parenti al Sud da rivedere dopo la pandemia) passerò agosto in viaggio attraversando l’Italia. Confesso che un po’ di apprensione per la ricarica della mia Kona EV, soprattutto all’estremo Sud, ce l’ho. Vivo da anni a Milano, ma sono calabrese d’origine e non mi faccio troppe illusione su quante colonnine troverò lì. Ho letto qua e là nei vari forum accenni al Juice Booster, per aiutarti a caricare ovunque. Lo conoscete? Mi potete dare qualche informazione in più? Grazie”. Salvatore

Lo chiamano “il coltellino svizzero della ricarica”

Risposta. Sì, lo conosciamo, Paolo Mariano ne ha scritto un anno fa definendolo “il coltellino svizzero della ricarica“. Il concetto alla base di Juice (ideato e prodotto da un’azienda elvetica) è che l’energia è disponibile ovunque, deve solo essere resa accessibile. Tutto ciò che serve è un caricatore portatile. La stazione di ricarica da 22kW Juice Booster 2 è stata pensata proprio per viaggiare senza pensieri, garantendo la massima flessibilità. È compatibile con qualsiasi modello di auto elettrica e, grazie a una serie di adattatori, consente di ricaricare la batteria da qualsiasi presa domestica e industriale. Si tratta della prima stazione di ricarica portatile da 22kW. Si distingue dagli altri caricabatterie portatili, perché fornisce il servizio e la sicurezza di una stazione di ricarica convenzionale. Ma con la flessibilità di poter ricaricare la batteria dell’auto ovunque ci sia una presa di corrente.

Viaggio in Calabria: ricarica al massimo della potenza disponibile

In sostanza si tratta di un antidoto all’ansia da autonomia, dato che prese di corrente se ne trovano anche nei paesini più sperduti, Calabria compresa. Gli adattatori sono collegati al Juice Booster 2 tramite un connettore, il Juice Connector, che permette un controllo intelligente della potenza. Rileva automaticamente l’amperaggio della rete alla quale ci si collega, permettendo di caricare sempre alla massima potenza disponibile Gli adattatori per prese domestiche sono tutti dotati di un sistema brevettato di monitoraggio della temperatura, Juice Celsius. Il produttore assicura che “il corpo centrale di Juice Booster 2 è di alluminio, che lo rende resistente al passaggio di veicoli che pesano più di 3 tonnellate e agli urti. Inoltre, è completamente impermeabile ed è certificata TÜV-SÜD.