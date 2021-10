Scatta il viaggio-evento Roma-Reggio Calabria (con visita a Vaielettrico)

Bentornati al Sud pronti via: tutti schierati gli equipaggi del viaggio-evento Roma-Reggio Calabria sulle orme dell’ormai famosa odissea da 52 ore inscenata da Piazza Pulita. Appuntamento alle 8,30 a Roma Eur con l’obiettivo di raggiungere Reggio Calabria alle 19,30 di questa sera.

Tappa d’avvicinamento a Modena, l’incontro con Vaielettrico

da sinistra, Alberto Scagliola, Massimo Degli Esposti, mauro Tedeschini e Alessandro De Guglielmo all’ingresso della redazione di VaielettricoIeri la tappa di avvicinamento per i partecipanti in arrivo dal Nord, Gianfranco Pizzuto (Merano), Alessandro De Guglielmo (Svizzera) e Alberto Scagliola (Cuneo). Si sono ritrovati a Modena, nella sede di Vaielettrico dove hanno incontrato i fondatori del nostro sito Mauro Tedeschini e Massimo Degli Esposti.

Pizzuto è arrivato a bordo della sua Fisker Karma del 2011, numero di serie #61. Fisker Karma è una plug-in con range extender, progettata nell’ormai lontano 2007 e costruita nel 2011. Pizzuto, ricordiamolo, fu uno dei fondatori della pionieristica casa automobilistica americana, e ora sta costuendo l’hypercar elettrica Estrema Fulminea da 2.00 cavalli, con sede proprio a Modena.ù

Pizzuto a bordo della storica Fisker Karna numero 61

La Fisker Karma numero di matricola #61 di Gianfranco Pizzuto

La Karma su cui ha viaggiato ieri, ci fa sapere, ha ancora la batteria originale da 20 kWh di capacità. ieri ho percorrso 60 km in full electric alla velocità di 110 km/h prima che si attivasse il range extender (motore GM a benzina da 250 CV) che ha utilizzato per i rimanenti 210 km ,mantenendo la velocità di crociera di 110 km/h consumando circa 14 litri di benzina.

Rotta su Roma con la nuova Hyundai Ioniq 5

A Modena è salito sulla Hyundai Ioniq 5 prelevata a Milano da De Guglielmo e Scagliola. Oggi, da Roma, viaggerà sulla Jaguar I-Pace di cui fu testimonial nel 2018, anno del lancio sul mercato.

E Spacone arriva con il vecchio furgone Kangoo

Leonardo Spacone è arrivato ieri sera a Roma con il suo Renault Kangoo ZE del 2011. Partirà con il gruppo, ma poi si incamminerà per la “Formigliese”. Quindi niente autostrada, bensì la litoranea ripercorrendo l’esatto tracciato che alla giornalista di LA7 Chiara Proietti, a bordo di una moderna Renault Zoe con quasi 400 km di autonomia, è valso un’odissea di 52 ore. Spacone calcola che ce ne metterà circa 50, 33 di puro viaggio e attese per sette ricariche (solo a 3 kW, unica potenza accettata dal vecchio furgone) e 17 per due notti di riposo. Qui a fianco il Kangoo di Spacone ieri sera all’arrivo a Roma.

Il viaggio-evento Roma-Reggio Calabria ora per ora

Questa invece è la pianificazione dello stesso percorso Roma-Reggio Calabria secondo le indicazioni del sito ViaMichelin, per una normale auto con motore termico. Tempo previsto 6 ore e 49 minuti, due ore abbondanti in meno di quel che conta di fare la comitiva di Bentornati al Sud oggi, nel viaggio-evento Roma-Reggio Calabria.

Questo il programma della giornata

Partecipanti: Leonardo Spacone, Gianfranco Pizzuto, Lorenzo Ciani, Stefano Catolino, Alberto Scagliola, Giuseppe Campi, Giuseppe Chiazzese (con famiglia), Nino Gerarci, Alessandro De Gugliemo.

Autovetture: Jaguar i-pace, Giuseppe, Tesla Model 3, Lorenzo, Ford Mach-E, Stefano, Hyundai Ioniq5, Alessandro. Renauld Kangoo ZE, Leonardo, Fiat 500e, Franco (TBC).

Programma: 08.00 ritrovo presso piazza Marconi 15 Roma, davanti alla colonnina EVA+; 08:30 partenza; 11:30: ritrovo a Battipaglia per pausa e ricarica; 12:30 partenza dell’ultima auto da Battipaglia; 15:30 arrivo a Cosenza con ritrovo per foto di arrivo al Ponte Calatrava, o Ponte San Francesco di Paola; ricaria e pausa, Conad Rende, uscita Cosenza Nord – Rende. 17:00 partenza da Cosenza; 19:30 arrivo previsto al lido di Reggio Calabria.

