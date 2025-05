“Ho fatto 500 km con una piccola elettrica”: dalla Francia un’idea per l’estate

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Si può viaggiare per 500 km con una piccola auto elettrica? Sì: l’ha appena fatto Ivone Benfatto con una nuovissima Hyundai Inster Long Range, e ci racconta come. Ivone, è l’affezionato lettore residente in Francia che poche settimane fa ci ha inviato quattro articoli con la cronaca della sua trasferta di lavoro in Cina, un edificante reportage sulla transizione alla mobilità elettrica nel Celeste Impero(leggi). Questa volta accorcia lo sguardo su realtà che riguardano più da vicino noi che viviamo in Italia e in Francia. E lancia un’idea che sottoscriviamo in pieno.

di Ivone Benfatto

L’idea per questo articolo mi è venuta leggendo il commento di Franco sotto l’articolo “Andare più piano per vivere meglio. Siamo disposti?”. Nel suo commento Franco ha scritto: «Ogni tanto faccio un giretto con la mia 500 del 1971. Un tempo era l’auto di tutti i giorni, oggi con la frenesia che c’è va bene, appunto, solo per fare un giretto nel tempo libero. Niente di più».

La frase “Un tempo era l’auto di tutti i giorni” mi ha subito fatto pensare a uno dei miei zii, che possedeva una Bianchina nella versione Trasformabile. Non la utilizzava solo per gli spostamenti quotidiani, ma anche per affrontare viaggi importanti. Ricordo, ad esempio, quando nel giugno del 1965 partì dal suo paese in provincia di Padova diretto a Lucerna, per trascorrere una settimana con i parenti. Fu un viaggio di circa 500 chilometri, compiuto in giornata, attraversando il passo del San Gottardo.

Ci andò con la sua Bianchina, per la quale aveva realizzato a mano un portabagagli su misura da fissare sul tetto, così da poterci sistemare una valigia. Aveva persino modificato il sistema di chiusura del vano motore, per rimanere socchiuso di circa 10 centimetri favorendo la ventilazione.

Inoltre, proprio come il sottoscritto, era un convinto sostenitore dell’Europa Unita: invece del classico bollo ovale con la “I” di Italia da apporre accanto alla targa, aveva preferito un adesivo ovale blu con la scritta “EU” e la dicitura “Europe Unie”. Quando un conoscente gli fece notare che in Svizzera era obbligatorio il contrassegno con la “I”, rispose: “L’Italia fa parte della Comunità Europea, e quindi va bene anche l’etichetta EU!”

Ma qual è l’idea che mi è venuta?

Con l’estate alle porte, mi sono chiesto: perché non condividere su Vaielettrico alcune esperienze di viaggio con auto medio-piccole, anche su percorsi autostradali? In altre parole, perché non raccontare l’uso per i lunghi tragitti di quelle vetture che, nell’immaginario collettivo, sono considerate “solo da città”?

Fino a qualche anno fa, era piuttosto complicato e pochi erano disposti a provarci. Oggi, però, le cose sono cambiate radicalmente. Le batterie non solo sono diventate più capienti (ricordate la prima Zoe con batteria da 22 kWh e priva di connettore CCS?), ma anche le velocità di ricarica hanno fatto un notevole salto in avanti. Oggi molte piccole auto elettriche offrono prestazioni di ricarica che, fino a poco tempo fa, erano appannaggio esclusivo dei modelli di fascia superiore.

Anche le infrastrutture sono migliorate: molte autostrade sono ormai dotate di colonnine HPC. In Francia, ad esempio, dallo scorso anno tutte le aree di servizio autostradali sono dotate di caricatori ultra fast. Questo significa trovare una ricarica HPC ogni 50–60 km e poter quindi ottimizzare le soste facendole coincidere con le pause dei viaggiatori.

La mia esperienza con la Hyundai Inster

Recentemente mi è capitato di guidare in Francia una Hyundai Inster Long Range, su un tragitto di circa 500 km, di cui 380 km in autostrada (limite a 130 km/h), il resto su raccordi cittadini e strade nazionali (limiti tra i 90 e i 110 km/h).

Qualcuno osserverà che la batteria della Inster Long Range, 49 kWh lordi (46 netti), non è poi così piccola. Ma, a parte che è stata l’auto che mi è capitato di utilizzare, la motivazione dell’articolo era raccontare un’esperienza utile a chi non può permettersi due auto (una per la città e una per i viaggi) e desidera un’auto compatta, sotto i 4 metri di lunghezza, che sia versatile anche nei lunghi spostamenti.

Devo ammettere che all’inizio ero un po’ prevenuto. Temevo lunghe e noiose soste per la ricarica. Invece no. Complice anche la bella giornata, le soste sono state piacevoli ed il tempo a loro dedicato è passato in fretta.

Per Hyundai Inster pianificazione semplice e rilassata e prestazioni di ricarica sorprendenti

La curva di ricarica della Inster mi ha sorpreso positivamente: molto meglio della Kona da 64 kWh che avevamo acquistato nel 2020. Appena collegata a un caricatore HPC, la Inster raggiunge rapidamente la potenza massima di circa 80 kW e la mantiene fino al 60% di SoC (vedi foto). Un grande passo avanti.

In autostrada abbiamo mantenuto il cruise control adattivo a 130 km/h, con qualche breve superamento per i sorpassi. Sopra i 125 km/h l’auto iniziava a vibrare leggermente, anche per il vento laterale. Era il 3 maggio, una giornata trafficata ma scorrevole, e ci ha permesso di tenere medie elevate. Solo a Lione abbiamo incontrato qualche rallentamento.

Il viaggio l’ho organizzato come d’abitudine: partenza con batteria al 100% (caricata durante la notte) e una sosta lunga poco dopo mezzogiorno, in un’area con caricatori HPC e buoni servizi (ristorante, bagni, spazi verdi). Per la pianificazione uso ABRP per una prima idea e poi scelgo personalmente le aree di servizio migliori per i miei gusti. Per i rabbocchi intermedi mi lascio guidare dal navigatore dell’auto.

Nel mio caso, per la pausa pranzo più ricarica ho scelto l’area di Montélimar Ouest, dove siamo arrivati dopo una ricarica intermedia di 20 minuti. Montélimar Ouest è una delle soste preferite lungo la A8 da Francesi, Belgi e Olandesi che scendono da nord. Probabilmente è preferita anche perché è poco a sud della “Porta del Sole”, un monumento in stile moderno posto ai lati dell’autostrada, segna simbolicamente il confine tra il piovoso nord e il soleggiato sud. L’area di servizio è enorme e ben attrezzata ma quel giorno un po’ affollata.

Tutte le colonnine occupate? Il bon ton della ricarica

Sosta pranzo di 40 minuti, caricatori HPC tutti occupati ma senza code: appena se ne liberava uno, dopo pochi minuti arrivava un’auto. Dopo essere passati dal ristorante self service, con il nostro vassoio ci siamo accomodati sui tavoli all’aperto per approfittare della bella giornata e poter osservare la zona dei caricatori HPC.

In caso di code, per buona creanza, avrei liberato il posto prima di arrivare al 90% di SoC, ma non è stato necessario. Dopo aver concluso il pranzo e bevuto il caffè, ho lasciato l’auto collegata fino al 95% quando ho visto arrivare un’auto elettrica alla quale ho ceduto il posto.

Con quel 95% non siamo arrivati a casa, ma ci è bastato un breve rabbocco di 8 minuti. In tutto: 40 minuti per pranzo + 28 minuti per due soste aggiuntive. A mio parere più che accettabile per un viaggio di 500 km, rilassato e con pause per la ricarica tutt’altro che noiose.

Conclusione e invito ai lettori

Metterei la Hyundai Inster tra le auto che, come scriveva Franco della sua 500, sono “di tutti i giorni: perfette per la città”. Ma, aggiungo io, all’occorrenza permettono anche viaggi lunghi senza problemi.

Vi invito quindi a raccontare la vostra esperienza! Ecco alcune linee guida:

Auto di lunghezza inferiore a 4 metri

Batteria con capacità lorda inferiore o uguale a 50 kWh

Percorso di almeno 400 km, dei quali almeno 300 km in autostrada

Chissà, magari un giorno ripercorrerò il viaggio dello zio dalla provincia di Padova a Lucerna… ma con una piccola auto elettrica da città. Sono sicuro che, vedendola, lui direbbe: «Ma voi siete nel lusso!». Perché sì, il suo viaggio con la Bianchina era tra quelli che richiedevano non solo programmazione, ma anche impegno e sforzo fisico. Ben venga il progresso: con più comfort e sicurezza, ma anche con più sostenibilità. E magari, ogni tanto, impariamo davvero ad andare un po’ più piano, per il bene di tutti.

Un caro saluto a tutti e buone vacanze… naturalmente in auto elettrica, comprese le cittadine!

