Viaggio a Capo Nord, con ricariche a 0,37

Viaggio a Capo Nord, con ricariche ovunque e prezzi super-competitivi, in media 0,37 kWh. Il Nord Europa, anche nella parte più estrema, si conferma un paradiso per chi viaggia in elettrico. Come ci conferma Riccardo, che ci ha inviato un breve racconto del suo viaggio-vacanza. Se volete raccontare il vostro di viaggio, scrivete a info@vaielettrico.it , con testo e foto.

Viaggio a Capo Nord, noleggiando una Mercedes EQB, poi una VW ID.4

“Vorrei condividere con voi la mia vacanza in elettrico. Quest’anno abbiamo scelto di visitare di nuovo quel bellissimo paese che è la Norvegia. L’anno scorso il sud (Oslo e Bergen). Quest’anno il nord per un’esperienza sopra il circolo polare artico (isole Lofoten, Tromso e Capo Nord) per un totale di circa 1.800 km. Arrivati in aereo dall’Italia, il viaggio è stato diviso in 2 tappe. Una da Alta a Capo Nord (circa 600 km con una Mercedes EQB a noleggio,) la seconda da Tromso alle isole Lofoten (circa 1.200 km con una VW ID.4, sempre a noleggio).

L’esperienza elettrica è stata più che positiva, come lo scorso anno. Le colonnine sono diffuse e dislocate in punti strategici come supermercati o zone ristoro. Anche nei piccoli paesini dell’estremo nord, in modo da poter ricaricare mentre si fa altro.

Prezzi alla colonnina molto più convenienti dell’Italia

Buone le autonomie, con temperature medie abbastanza basse intorno agli 8-10°C, anche tenendo conto che i limiti di velocità sono al massimo 80-90 km/h. Per le ricariche ho usato app di operatori locali come Kople, Elton, Mer, Bilkraft, in un paio di casi anche direttamente la carta di credito sulla colonnina.

Prezzi più che convenienti, con Kople ho ricaricato al cambio attuale €/Nok in media intorno agli 0,37 €/kWh in DC (in AC avrei speso anche meno ma con tempi di ricarica ovviamente più lunghi). Con altri operatori in DC in alcuni casi anche a 0,46-0,50 €/kWh a seconda del gestore e della potenza della colonnina. Ma con tariffe comunque sempre estremamente convenienti rispetto a quelle italiane“. Riccardo Cassetta

