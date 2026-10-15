Viaggiare senza app o card ormai si può, ma le tariffe…?

Viaggiare senza app o card ormai è possibile? La possibilità di pagare con carta di credito o bancomat è abbastanza diffusa? Forse sta cadendo una delle remore che tenevano tanti potenziali acquirenti dall’elettrico… (L’immagine in alto è tratta dal sito di Fortech).

Viaggiare senza app: “Da Verona a Friburgo, solo carta di credito…”

Continuano ad arrivarci testimonianze di lettori che di app o card non ne vogliono proprio sapere. La vita è già abbastanza complicata…Gilberto, per esempio, racconta che con la sua Dolphin Surf ha fatto la prima vacanza andando da Verona a Friburgo e nella Foresta Nera, in Germania. “Preciso che ricarico da casa e ho deciso di affrontare il viaggio senza installare una app, ma di affidarmi alla sola carta di credito. Pur sapendo che probabilmente avrei speso un po’ di più. Il risultato è stato: nessun problema sia nell’andata ( due pause-ricariche ad inizio e fine Svizzera) che al ritorno… In Germania ricarica la sera vicino ai vari alberghi mentre cenavo al ristorante”. E la spesa? “Le tariffe tedesche hanno ampiamente compensato la spesa che prevedevo maggiore per la modalità di pagamento“.

In autostrada ricarichi quasi ovunque anche col bancomat

Diciamo che a grandi linee la situazione può essere riassunta così. Chi ha la possibilità di ricaricare normalmente a casa e può pianificare i viaggi con un minimo di attenzione, ormai può farcela. Gli operatori di ricariche veloci che accettano il pagamento con carte di credito sono tanti e con questi si può deciefere di rifornire. In Italia Free to X e le colonnine della Autobrennero in autostrada, Ewiva di Enel, Electra… L’elenco è lungo e ancor di più lo è all’estero. Ergo: si può fare riferimento a questi operatori, integrando le ricariche ad alta potenza con rifornimenti in AC dove ci si ferma. Quindi hotel, ristoranti, centri commerciali ecc. Si paga con il bancomat o la carta di credito esattamente come si fa con la benzina. E non a caso alcuni operatori che curano questo servizio sono gli stessi che gestiscono i pagamenti elettronici nei distributori. Come Fortech.

Viaggiare senza app, quanto vi capita di pagare?

Resta il problema prezzo, perché queste ricariche vengono reputate occasionali, con conseguenze sulle tariffe. Lo spiega Lo spiega sul suo sito Electra, parlando addirittura di “soluzione d’emergenza”: “La carta bancaria contactless ha un merito indiscutibile: non chiede nulla. Niente account, niente app, niente tessera. È la soluzione dell’automobilista di passaggio, dell’auto a noleggio, o del giorno in cui il telefono ti muore nel momento peggiore. Il suo difetto è altrettanto netto: è la tariffa più alta della rete Electra, senza possibilità di applicarvi un abbonamento. Su una sola ricarica all’anno, è ininfluente. Su un uso regolare, lo scarto diventa un vero e proprio budget“. Ma c’è anche chi invece condiziona gli sconti al pagamento con carta. Ed è sul tema prezzi che vorremmo fare chiarezza: spesso non c’è trasparenza sui costi con carta di credito o bancomat. Quanto vi capita di pagare?

– Leggi anche: elettrico sempre più conveniente rispetto a diesel e benzina