Viaggiare in Tesla negli Usa: 70 mila km all’anno e non sentirli

Viaggiare in Tesla negli Usa non è più un problema, nemmeno per chi lo fa per lavoro, percorrendo la bellezza di 70.000 km all’anno. Ce lo racconta Stefano, un lettore di origine veneta che dal 2005 risiede negli USA dove lavora in un’azienda di macchinari industriali. E’ un appassionato di auto termiche, che non “tradirà” mai. Ma viaggia spesso in accoppiata con un collega americano che utilizza la sua TESLA Model S Long Range: stessi itinerari, stessa alternanza di viaggio-soste, tempi di percorrenza quasi uguali.

“Sono un vostro lettore, ma soprattutto sono un appassionato di automobili di vecchia data. Sottolineo subito che nessuna delle auto che ho a casa è elettrica, anzi tutt’altro: l’anno scorso mi sono preso quella che probabilmente sarà la mia ultima auto con cambio manuale perché qui negli Stati Uniti d’America, dove vivo, sono una merce più unica che rara, quindi questa me la farò durare quanto più possibile.

La prova tangibile che le elettriche sono mature

Vi scrivo perché ormai, ho la prova tangibile che le automobili elettriche sono già mature per chi per lavoro ci deve viaggiare. Ed intendo viaggiare tanto. Vi porto come esempio me stesso ed un collaboratore esterno che assumiamo quando necessario che nel 2021 ha cambiato la sua auto da lavoro con una TESLA Model S long Range. L’ha ricevuta a fine anno, e ci macina mediamente 70.000Km all’anno.

Posso dirvi questo: al netto di una rete di Supercharger come si deve, viaggiare con le auto elettriche è ben poco diverso dal viaggiare con un’auto a benzina. L’unica differenza è che ogni circa 250Km, lui si deve fermare per circa 15 minuti al caricatore Level 3, ossia un caricatore con potenza di ricarica fra i 200KW ed i 350KW di potenza a 400V dc di tensione. Fortunatamente qui in America, grazie a leggi ben fatte, cotali caricatori sono disponibili un po’ a tutti i supermercati e centri commerciali che vengono solitamente piazzati vicino agli svincoli delle Interstatali.

Limiti di velocità e piccole soste “obbligatorie”

Ma spieghiamo un paio di cose:

1) Nella stragrande maggioranza degli USA, il limite di velocità nelle Interstatali è compreso fra 70 e 75 miglia orarie che corrispondono a 110 e 120Kmh; non a caso TESLA, come quasi tutte le altre case automobilistiche elettriche ottimizzano, le loro auto a queste velocità, tanto più che gli Stati con limite di 130 e 140Km/h li puoi contare sulle dita delle mani e quindi fanno meno testo.

2) Da qualche anno a sta parte qui in America le assicurazioni hanno spinto per far fare piccole pause ai guidatori. E ora ti concedono forti sconti alle polizze se ti installi un gingillo che via GPS controlla le tue pratiche di guida, come velocità, accelerazioni, frenate brusche ed una delle cose che controlla è che tu non guidi più di 150 minuti o 150 miglia di fila senza fare una pausa di almeno 10 minuti a motore spento… E per intenderci, 150 miglia sono 243Km.

Chiaramente, anche l’azienda per cui lavoro, quest’anno, a fronte degli sconti offerti dall’assicurazione aziendale, ha messo questo gingillo su tutti gli accendi-sigari delle auto aziendali. Dopo 2 ore che guidi, inizia a mandarti notifiche via Bluetooth ogni 5 minuti comunicandoti che devi fermarti a fare una pausa. E l’azienda ci obbliga a fermarci perchè altrimenti perdono lo sconto.

Un viaggio di 700 km, solo un’ora di differenza

Ricapitolando: io con l’auto benzina vengo forzato a fare le pause di riposo ogni 2 ore di guida perchè qualche statista ha scoperto che chi si prende una pausa ogni 2 ore massimo 2 ore e mezza guidate, riduce della metà la probabilità di trovarsi coinvolto in un incidente. Il mio collega che viaggia con la sua TESLA Model S long range, pur senza il gingillo, deve fare le stesse pause per ricaricare. E grazie ai caricatori da oltre 250KW, nel tempo della piccola pausa, ricarica quel che gli basta per arrivare alla prossima pausa.

Di recente abbiamo fatto un viaggio di 700Km. Siamo partiti da due punti diversi, ma per oltre metà della strada abbiamo percorso la stessa superstrada per arrivare dal medesimo cliente.

Ebbene, io con il gingillo GPS ho dovuto rispettare il limite tutta la strada, quindi cruise control a 112Km/h dall’inizio alla fine, e pausette di riposo di 10 minuti ogni 220Km più i rifornimenti… Ho impiegato in tutto 7,5 ore. Lui con la sua TESLA Model S long Range, cruise control a 112Km/h, e ricariche ogni 2 ore, ha impiegato 8,5 ore.

In pratica, a fronte di 700Km percorsi, lui ha impiegato solo 1 ora in più… nulla di trascendentale.

C’è comunque un limite a quanto possiamo guidare

Qui in America l’azienda non può chiederti di guidare più di 10 ore al giorno. Se lo fai e hai un incidente, potresti fare causa al tuo datore di lavoro. Quindi quando il viaggio eccede i 1.000Km, il datore mi fa prendere un hotel lungo la strada e divido il viaggio. Tanto con i limiti da rispettare e le pause obbligatorie, superare i 1.000Km in 10 ore è una chimera. Per il mio collega con la sua TESLA Model S, quella soglia è settata ad 800Km, che è una differenza abbastanza minima.

Nel nostro lavoro, a volte abbiamo viaggi ultra lunghi. Talvolta ci capita di andare dalla Pennsylvania al Minnesota, il che richiede 2 giorni guida da 10 ore l’uno. Ma poi, come ora, rimaniamo anche per svariate settimane da un cliente per installare o modificare un macchinario.

Ricariche notturne domestiche zero, perché non siamo mai a casa. Ma grazie alla rete Supercharger, quando andiamo a fare la spesa con i viveri del caso (mangiare fuori ogni sera diventa presto noioso), lui si attacca al Supercharger. Per quei quei 20~30min che siamo al supermercato si ritrova 500Km ricaricati che gli bastano per giorni di viaggio fra hotel e lavoro.

E allora si può viaggiare con le auto elettriche!

E aggiungo che da quando mi son abituato a fare una piccola pausa di guida ogni 2 ore, non riesco a farne a meno. Arrivo a destinazione molto più tranquillo e riposato, al punto che ora usiamo questa pratica anche quando partiamo per i viaggi vacanze.

Per questa ragione, pur da appassionato di automobili rombanti quale io sono, mi rendo conto che effettivamente l’auto elettrica è un futuro che sta avendo difficoltà a prender piede solo per cocciutaggine della gente.

Da un punto di vista prettamente tecnologico, a patto di avere un modello di auto che ricarichi almeno quei 250~300Km in meno di 15 minuti, l’auto elettrica è ben che pronta e matura.

Un piccolo incidente: non è tutto oro quel che luccica

Qualche mese fa il caro collaboratore ha avuto un incidente insulso: uno gli ha tagliato la strada, e lui per schivarlo è finito su un’aiuola divisorio abbattendo il paletto segnalatore. Due buoni samaritani lo hanno aiutato a fare retromarcia, perchè inizialmente l’auto non aveva abbastanza grip con le gomme semi-sospese. Comunque alla fine è ripartito.

Però 40 minuti dopo, si è fermato al Supercharger, ed anziché caricarsi, è apparso il famigerato allarme “Battery Fault”. Dopo un paio di prove senza successo, è riuscito a mettersi per strada. Per sua fortuna era vicino ad un centro service TESLA e ha iniziato le pratiche con l’assicurazione per le riparazioni. Ma tutto si è fermato molto presto.

La sua auto, pagata 72.000 dollari nel 2021, alla data di agosto 2024, a fronte di appena più di 200. 000Km percorsi, era valutata 26.000 dollari.

La batteria era danneggiata, e per ragioni di sicurezza, alle assicurazioni non è permesso ripararla. Devono sostituirla per intero. Siccome l’auto in questione era ancora coperta da garanzia, sarebbero stati obbligati a sostituirla con una batteria nuova e non con una ricondizionata (per i curiosi, fare lo stesso lavoro con la batteria ricondizionata, verrebbe a costare circa 20.000 dollari, lavoro incluso).

Con tutti i costi di lavoro per la rimozione ed installazione della nuova batteria, la riparazione arrivava a costare invece 28.500… insomma 2.500 più del valore dell’auto. Conseguentemente ha accettato di farsela liquidare!

Insomma, alla fine, per un piccolo incidente gli è toccato buttare l’auto. Ha dovuto accettare l’assegno di liquidazione, e ne ha acquistata un’altra uguale.

I miei dubbi su Musk. Ma se non ci sono alternative…

In fin dei conti, a prescindere dalle opinabili azioni di Elon Musk nell’ultimo anno, la TESLA è e rimane una delle migliori auto elettriche sul mercato. Le uniche che la eguagliano in “qualità tecnico elettrica” sono le sorelle californiane RIVIAN e LUCID, ma entrambe hanno budget molto più elevati. Poi il resto della concorrenza è ben più indietro. Anni indietro.

Conseguentemente non si può biasimare una persona che, a fronte di una spesa considerevole come quella dell’acquisto di un’auto nuova, decida di soprassedere alle malefatte di colui che dirige la casa, e si comperi un’auto che ad oggi offre un livello tecnologico che la concorrenza, per lo meno a quel prezzo, non riesce ad eguagliare„.

