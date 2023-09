Viaggiare in elettrico costa di più? Non è vero

Viaggiare in elettrico costa di più? Non è vero, ci scrive Flavio in risposta ad altri lettori, elencando la spesa di un viaggio con la sua MG 4. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Viaggiare in elettrico costa? Quanto spendo con la MG 4 e quanto spenderei a benzina

“Anche nella vostra rubrica continuo a leggere lettere di utenti che affermano che viaggiare in elettrico costa di più che viaggiare in termico. La mia esperienza mi dimostra esattamente il contrario. Ho una MG4 Luxury acquistata il 2 Agosto. Nella prima settimana di settembre mia moglie e io abbiamo fatto una vacanza a Tortoreto Lido in Abruzzo con partenza da Ivrea. Km percorsi tra andata, ritorno e giri vari 1.535. Velocità in autostrada 110 Km/h. Consumati 271 KWh (17,6 KWh ogni 100 Km, che non è propriamente un consumo modesto). Abbonamenti: A2A extra large da 280 Kw a 90€ e Be Charge Regular 100 a 38€. Il secondo abbonamento l’ho fatto come backup nel caso di problemi (che non ci sono stati) con l’abbonamento A2A. 226 KWh utilizzati da A2A e 45 da Be Charge“.

Con gli abbonamenti ho risparmiato 120 euro, il 60%

“Totale spesa per 1.535 Km: 89,7€. Con la benzina avrei speso almeno 215€ ipotizzando di fare i 14 con un litro e il prezzo della benzina a 1,95 €/litro che in autostrada è un’utopia. Quindi alla fine dei conti ho risparmiato più di 120€ e cioè quasi il 60%. Se poi qualcuno afferma che il risparmio è dovuto agli abbonamenti, gli rispondo che tali abbonamenti sono disponibili anche in taglie più piccole e per tutte le necessità. Con prezzi decisamente più contenuti rispetto allo stratosferico 1€/KW delle ricariche senza abbonamento. Come con l’auto termica scegliamo il distributore da cui rifornirci guardando bene il prezzo della benzina, con l’elettrica occorre fare lo stesso tipo di ragionamento con gli abbonamenti. Spero di essere stato d’aiuto“. Flavio Balasini

Risposta. Flavio ha ragione: l’elettrico è proprio un altro mondo, occorre cambiare mentalità rispetto a quando si faceva rifornimento di benzina o gasolio. Il modo di risparmiare c’è ancora, bisogna solo fare due conti e organizzarsi.