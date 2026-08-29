Viaggiare con poca batteria? “Ho fatto 3 mila km in 8 giorni…”







Viaggiare con poca batteria (nel senso di capacità limitata)? È possibile, come dimostrano i 3.027 km percorsi in 8 giorni da Flavio. Il viaggio si è snodato tra Francia e Spagna: per raccontarlo il lettore si è servito di una serie di slide che riproduciamo in parte.

Viaggiare con poca batteria: “Ho una Kona da 39 kWh…”

“Gentile Redazione, vi seguo sempre con attenzione ed eccomi a raccogliere il vostro invito a condividere i bilanci dei viaggi estivi. Già l’anno scorso avevo visitato la Francia con la mia ID.4 da 77 kWh. A fine estate, dopo 2 anni di noleggio a lungo termine, volevo riscattare l’auto ma Volkswagen Leasing è stata irremovibile. Non potevo tenerla, non potevo pagare, non potevo comprarla usata dopo averla restituita. Dovevo quindi trovare un’alternativa, considerando che i 77 kWh non li sfruttavo quasi mai tutti (anche nel viaggio dell’anno scorso in Francia non scendevo mai sotto al 50% di batteria). Mi è capitata l’occasione presso il Concessionario Hyundai di una Kona demo del 2023, con soli 39 kWh. E ho osato nel prenderla (anche perché costava usata 18.000 euro, contro i 62.000 della mia ID.4).

Ho speso 251 euro, col diesel sarebbero stato 533

E ora sono appena rientrato da un nuovo viaggio di 3.027 km in 8 giorni attraverso Francia e Spagna. Non mi sono limitato a fare il bilancio di consumi e costi (con l’elettrico ho speso 251,50 euro, contro i 533,14 che avrei speso con la mia seconda auto diesel). Insieme all’intelligenza artificiale, ho calcolato il ‘tempo attivo’ reale che si perde a gestire un’auto durante rifornimenti e ricariche. Mi sono fermato in media ogni 104 km, mediamente ho messo l’auto in carica quando era al 39%, mediamente ho interrotto la carica quando era al 87%. Ho usato in totale 546 kWh, per un consumo medio di 18.04 kWh/100 km (la maggior parte in autostrada), per una spesa di 8,31 €/100 km. Prezzo medio di ricarica in occasione dei pernottamenti 0,22 €/kWh, in occasione delle visite alle citta’ 0,52 €/kWh, in occasione dei pasti 0,66 €/kWh (numerosi pasti sono stati in Autogrill, con ricarica veloce).

Viaggiare con poca batteria non solo si può, conviene

Tutto questo considerando code alle pompe autostradali ad agosto, doppie manovre per liberare gli erogatori e cercare parcheggio. Ma anche i miei tre reali imprevisti elettrici con app e prolunghe. Il risultato scientifico? Anche con gli intoppi, in elettrico ho risparmiato oltre 14 minuti di tempo attivo rispetto a quanti ne avrei persi dedicandomi fisicamente a gestire il diesel. Vi allego un testo con il resoconto più dettagliato e la bellissima presentazione che illustra visivamente questo “reality check” con grafici e dati d’appoggio. Spero possa essere d’ispirazione per i vostri lettori e per mostrare che viaggiare con ‘poca’ batteria non solo si può, ma conviene sotto ogni aspetto“. Flavio Corradini (Reggio Emilia)