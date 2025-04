Viaggi vacanze / Da Lecco alla Sicilia: consumi e spesa

Viaggi vacanze / I lettori condividono il bilancio di trasferte fuori dalla comfort-zone dei piccoli spostamenti di casa. Comincia Gianlorenzo, con i 2.803 km di una puntata in Sicilia con la sua Mercedes EQB 250+: quanto ha speso, dove ha ricaricato… Per raccontare il vostro di viaggio scrivete a info@vaielettrico.it

di Gianlorenzo Caccia

“Potevamo perderci l’occasione di farci un ponte così? Con i due bambini a casa da scuola, abbiamo caricato la nonnina sulla Mercedes EQB 250+ e siamo tornati a visitare la sua terra d’origine, la Sicilia! Partiti da Lecco con il pieno fatto a casa, abbiamo fatto un rabbocco all’ultima area disponibile prima del Passo dei Giovi, così da arrivare a Genova con il pieno“.

Viaggi vacanze / A Messina in Mercedes EQB per portare la nonnina dai parenti

“La mia strategia, quando sono in viaggio, è caricare la macchina il più possibile ad ogni sosta, lunga o corta che sia. In modo da sfruttare al meglio i tempi di inattività e non avere mai la necessità di dover cercare una colonnina ‘quando serve’. Non sarà qualche ricarica al 100% all’anno a pregiudicare la batteria, anche perchè così facendo, a parte in autostrada, carico praticamente sempre in AC a 11kW. Per la discesa abbiamo optato per il traghetto Genova-Palermo. Siamo saliti sulla nave con il 95% di ricarica senza nessun tipo di problema, così da avere la macchina pienamente operativa allo sbarco. Dopo una serata e una giornata passata a Palermo, in un carinissimo B&B alle spalle della cattedrale, siamo passati alla spiaggia di Mondello in una giornata che al nord definiremmo estiva Per poi ripartire nel tardo pomeriggio alla volta di Agrigento“.

Colonnine lungo tutto il percorso nell’isola (e parcheggi ‘a scrocco’ mentre ricarichi)

“Qui abbiamo visitato il centro e pernottato in un B&B poco distante scelto in quanto a 50 metri dalle colonnine Enel X, dove ho lasciato la macchina in carica tutta la notte.

Non so voi, ma io ormai cerco sempre dalla mappa la presenza di ricariche nei pressi di dove pernotto. Ad ogni modo devo dire che la Sicilia mi ha stupito per la quantità e la disponibilità di colonnine lungo tutto il percorso. L’indomani, abbiamo passato la giornata alla Valle dei Templi per metterci in viaggio verso la destinazione finale: Messina. Qui abbiamo fatto tappa per le visite ai parenti e l’abbiamo sfruttata come base per le gite in giornata, fra cui l’immancabile Taormina e la stupenda Ortigia. In entrambi i casi la possibilità di lasciare l’auto in ricarica durante le visite ci ha permesso di ‘parcheggiare a scrocco’. Con l’impegno morale, sempre rispettato, di tornare alla macchina prima della fine della ricarica“.

Viaggi vacanze: consumati 460 kWh per fare 2.803 km, spesa di 321 euro

“Grazie all’app Mercedes, che trovo semplice e ben progettata, si sanno perfettamente i tempi di ricarica e non ci si può sbagliare. Il vero problema restano le auto termiche parcheggiate abusivamente nei posti di ricarica, problema riscontrato in almeno tre casi. Il ritorno lo abbiamo fatto in autostrada, dividendo il viaggio in due tappe: Messina – Caserta, in circa 6 ore compreso traghetto e sosta ricarica sul Pollino, e Caserta – Lecco. Dove, causa traffico, incidenti e code abbiamo impiegato circa 11 ore contro le 8 previste, inclusive di due soste ricarica da 30 minuti, in un continuo fuori e dentro l’autostrada. Un viaggio in elettrico di 2.803 km in cui ho consumato in tutto poco più di 460 kWh (media 16,44 kwh/100km) per una spesa totale di 321,47€ (media 0,70€ per kWh). Potevo spendere meno? Sicuramente. Ho molte App fra cui EVDC, che sulle DC mi avrebbe dato un bel risparmio. Ma, nonostante siano tutte correttamente configurate, per un motivo o per l’altro non riesco mai a farle partire. In viaggio preferisco usare tessere fisiche (Enel X, Be Charge e Electroverse): almeno, funzionano sempre“.

Top e flop, 5 app per ricaricare senza tessere: guarda il NUOVO VIDEO di Luca Palestini