Viaggi vacanze/2 Da Nantes a Torino; 1.046 km in giornata con la ID.3

Viaggi vacanze, ovvero i racconti dei nostri lettori in viaggio con l’auto elettrica fuori dalla propria comfort zone. Dopo Gianlorenzo, è oggi Bruno a condividere, di tutta la sua vacanza in Francia, solo il viaggio di ritorno da Nantes a Torino: 1.046 km filati in un solo giorno. Per raccontare il vostro di viaggio scrivete a info@vaielettrico.it.

di Bruno Deroma

“Nel periodo pasquale, mia moglie ed io, abbiamo trascorso le festività da nostro figlio, residente a Nantes, sull’estuario della Loira, a circa 45 km in linea d’aria dalla costa atlantica della Francia.

Per raggiungere la nostra destinazione siamo partiti da Torino a bordo della nostra VW ID.3, con batteria da 58 kWh, prendendo il viaggio come occasione turistica, quindi spezzando il viaggio e fermandoci una notte lungo il tragitto per visitare Clermont-Ferrand.

Al termine dei giorni di vacanza, la mattina del 22 aprile, anziché organizzare il nostro rientro nuovamente in due tappe, con l’idea originale di visitare Lione, viste previsioni meteo del giorno successivo non propizie per dedicarci alla visita della città, abbiamo deciso di affrontare il viaggio di rientro in un’unica giornata, pur non avendo mai avuto occasione di cimentarci in un viaggio di tale lunghezza con la nostra autovettura.

Procurati dei sandwiches con la classica baguette, alle 09:00 siamo partiti alla volta di Torino, con una tratta preventivata di circa 1.000 km.

Viaggi Vacanze/ Due abbonamenti in tasca: We Charge by Elli per la ricarica e ABRP per la programmazione

Prima di raccontare questa esperienza, premetto che eravamo partiti da casa con un abbonamento mensile We Charge Plus VW by Elli (costo di 17,99 €/mese) ed un abbonamento mensile ABRP Premium (costo mensile 4,99 €/mese).

Ciò mi ha consentito l’accesso a diversi provider per la ricarica elettrica garantito da Elli per i clienti VW, pur ad un costo mensile quasi da furto, e di utilizzare l’applicazione A Better Route Planner direttamente sull’infotainment dell’auto, fruendo delle previsioni meteo in tempo reale lungo il percorso programmato e delle info sul traffico sempre in tempo reale.

Alla partenza, impostata la destinazione finale, ABRP ha proposto 5 soste di ricarica, tutte su rete Ionity, sulla quale posso utilizzare la modalità Plug & Charge per l’autenticazione e la gestione della ricarica. Ottimo!

Non sto a dilungarmi sulle diverse tratte del viaggio e della loro durata, di cui allego la tabella con le fatture addebitatemi – contemplano l’energia ricaricata presso ciascun punto ed il tempo impiegato – se non per segnalare l’unica e vera disavventura in cui siamo incappati.

Primo tragitto e prima sosta abbastanza in linea col programma indicato da ABRP con solo qualche minuto di ricarica in più per via del tempo speso ai servizi ed al punto di ristoro, solo disturbata durante il percorso per via di scrosci di pioggia, anche piuttosto intensi. Al proposito rammento che i percorsi autostradali francesi sono sottoposti al limite di velocità a 110 km/h quando interessati dalla pioggia.

Anche il secondo tragitto intervallato, nella prima parte, da qualche acquazzone poi il sole; dopo la zona di Vierzon, il navigatore di ABRP ci indica di uscire dall’autostrada A71.

Una “storta” da ABRP mi fa perdere un’ora

Ritenendo che il sistema di navigazione abbia le sue buone ragioni per indicarci l’uscita, ci avviamo (troppo) fiduciosamente sulla rete stradale locale. Dopo buoni 25 minuti di viaggio tra paesi della campagna, ci siamo trovati, alle 13:05, con 2 minuti di anticipo rispetto all’orario indicato da ABRP, nei pressi della stazione di ricarica Ionity dell’Aire de Bourges-Sainte Thorette.

Peccato che fossimo separati dalla stazione di ricarica dalla recinzione autostradale, mentre noi ci trovavamo in piena campagna.

Nella spiacevole condizione di trovarci persi nel nulla con la batteria abbastanza scarica, abbiamo avuto due fortune: abbiamo consumato meno del previsto (l’impostazione fornita al sistema era di giungere al punto di ricarica con il 5% di SOC) ed abbiamo caricato un 2% in più del necessario alla sosta precedente.

Dopo un poco di lamentazioni colorite all’indirizzo dei programmatori di ABRP, abbiamo cercato sul sistema dell’auto le più vicine infrastrutture di ricarica connesse al sistema We Charge. Abbiamo individuato nella città di Bourges, nel parcheggio del Carrefour, un punto gestito da Allego che abbiamo raggiunto dopo circa 20 km e 25 min di strada, attraversando Marmagne e percorrendo poi la D2076, oltretutto con un traffico abbastanza intenso nell’abitato di Bourges.

In buona sostanza, questo scherzo procuratoci da ABRP ci ha allungato il tempo di percorrenza totale di più di 55 min, tenendo conto sia del tempo perso nella ricerca del punto di ricarica più conveniente, del tempo necessario a raggiungere il medesimo e poi per ritornare in A71, e ci ha allungato il percorso di circa 40 km.

Il tempo della ricarica a Bourges è stato impiegato per recarsi all’interno del centro commerciale, fruendo dei suoi servizi, e poi consumando i sandwiches procurati al mattino.

Viaggi vacanze/ Poi tutto bene fino a casa: il bilancio finale dei miei 1,046 km in giornata, dalle 9 alle 22.25

La parte successiva del viaggio è invece proseguita senza intoppi, abbiamo cenato nell’area di sosta l’Isle-d’Abeau Sud Autoroute, sulla A43, approfittando di 30 minuti di ricarica, mentre l’ultima sosta di ricarica l’abbiamo effettuata poco prima del tunnel del Frejus, approfittando dei prezzi di ricarica Ionity francesi. Alle 22:25 siamo arrivati a casa e, scaricata l’auto e parcheggiata all’interno del box, ecco il resoconto del tragitto compiuto dal sistema di bordo dell’auto.

Percorsi in totale 1.046 km in 13h 25 min, con un’energia totale (calcolata ritornando al medesimo SOC della partenza) pari a 193,44 kWh, consumo medio effettivo con velocità regolata a 133 km/h (tranne con pioggia) pari a 18,49 kWh/100km (calcolato sull’energia ricaricata) e costo chilometrico pari a 0,071 €/km.

Se non ci fosse stato l’errore di navigazione compiuto nella seconda tappa, avremmo impiegato 12 h 30 min di cui circa 2 h 15 min per le soste (1 h 39 min di tempo di ricarica più i tempi di ingresso nell’area di sosta, il parcheggio nello stallo e la connessione del veicolo).

Di sicuro, qualcuno osserverà che due ore e un quarto spese in più del solo tempo di viaggio possano essere una enormità. La mera realtà è che sono giunto a casa per nulla affaticato nel fisico in generale, probabilmente dovuto alla possibilità di sfruttare il tempo dedicato alla ricarica dell’auto per sciogliere i muscoli, potersi muovere ed anche fare qualche esercizio e tenendo conto che il tempo dedicato alla cena (30 min) l’avrei impiegato anche con un’auto termica.

Considerazioni finali: ecco cosa ho capito sui pro e contro di un lungo viaggio in auto elettrica

A parte la pessima esperienza con ABRP (ineccepibile nella programmazione, molto meno nella navigazione), ho invece riportato a casa alcune positive esperienze:

Viaggiare in autostrada in Francia è infinitamente meglio che in Italia. Sia per la qualità della strada sia per il modo in genere più civile in cui si muovono i mezzi. L’ampio ricorso al cruise control fa sì che moltissimi utenti viaggino alla stessa velocità limite, rendendo inutili i sorpassi e agevolando un minor consumo energetico, se si ha l’accortezza di rimanere incolonnati, e consentendo anche un minor affaticamento alla guida.

Gli ADAS di dotazione, ormai quasi standard sui nuovi autoveicoli, sia termici che elettrici, sono strumenti di assistenza al guidatore che consentono veramente un contenimento dello stress alla guida, soprattutto nei lunghi tragitti, pur consentendo di mantenere elevato il livello di sicurezza attiva.

Il maggior tempo che, inevitabilmente, è necessario con l’uso di veicoli elettrici per consentire la ricarica durante il tragitto diviene invece fonte di migliore qualità del viaggio per conducente e passeggeri e, conseguentemente, consente anche una riduzione dell’affaticamento psichico alla guida ed un innalzamento della sicurezza.

Il costo di viaggio autostradale in Francia, per chi si muove con BEV, è imbarazzante al confronto dei costi di ricarica autostradale in Italia. Costo medio 0,39 €/kWh, metà che in Italia sempre che si utilizzi un abbonamento.

