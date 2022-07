Viaggi lunghi? La Kia EV6 è l’elettrica più adatta

Viaggi lunghi, qual è l’auto elettrica più adatta? La Tesla o una tedesca? No, è la coreana Kia EV6, secondo il P3 Charging Index, giunto alla 3° edizione.

Viaggi lunghi? La Kia carica 300 km in 20 minuti

L’indice, calcolato dalla società tedesca P3, fissa come valore di riferimento ideale (1) la capacità di un’auto di immagazzinare in 20 minuti l’energia necessaria per fare 300 km. Per la prima volta un modello è stato in grado di superare questa soglia, grazie alla ricarica da 800 volt della EV,6, arrivando a un valore di 1,03. Chiaramente non è solo una questione di velocità di ricarica, ma anche di consumi, rilevati sulla base dei dati WLTP e dell’ADAC EcoTest dell’Automobil club tedesco. Tutti i test si sono svolti in primavera alle stesse temperature, nelle stesse colonnine. Solo per le Tesla si sono utilizzati i Supercharger, che danno a queste auto una curva di ricarica ottimale, fino a 250 kW. Ebbene, la Kia eccelle sotto entrambi gli aspetti, consumi e velocità di ricarica. Al secondo posto, ma ben distanziata, la supercar Mercedes EQS, con un valore di 0,92, terza con 0,91, la BMW iX xDrive 50.

La 500e esce bene per consumi e velocità di ricarica