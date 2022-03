Viaggi lunghi in elettrico? “In Belgio con la Tesla Model 3”

Viaggi lunghi in elettrico? Si possono fare, soprattutto se guidi una Tesla, come ci raccontano Rudy ed Elena, con una minuziosa cronaca della gita in Belgio.

di Rudy Van de Walle & Elena Gariboldi

“Si possono facilmente fare lunghe distanze a velocità sostenuta con l’elettrica? La risposta è sì e il racconto del nostro viaggio lo dimostra. Dobbiamo ammettere che le Tesla offrono sia batterie di una certa capienza (75kWh per il Modello 3 LR) sia un’efficienza al top delle elettriche. E che i SuperCharger sono un vantaggio enorme a confronto di altri sistemi di ricariche. Questo è uno dei motivi per cui non mi sarà facile rinunciare a Tesla se dovessi cambiare vettura“.

Viaggi lunghi in elettrico: si parte col 92% di batteria (da fotovoltaico)

“Il nostro viaggio di andata l’abbiamo diviso su due giornate, per poter visitare una mostra nel bellissimo museo Beyeler a Basilea. Il mattino della partenza da Burago di Molgora (MB) la batteria della Tesla Modello 3 Long Range era carica al 92%, grazie al nostro impianto voltaico. Il navigatore ci fa attraversare la Svizzera, passando dal Gottardo (via Chiasso) fino a Basilea. Dopo il casello di Como, troviamo ormai il solito traffico dovuto ai lavori. Arrivando al Gottardo con lo stato della batteria al 32%, non ci fermiamo perché il percorso successivo è soprattutto in discesa e perciò il consumo sarà limitato. Proseguiamo fino al SuperCharger Tesla (noi “Teslari” lo abbreviamo come SuC) di Beckenried sul bellissimo lago dei Quattro Cantoni. All’arrivo dopo 3:12 ore di viaggio, la batteria segnala 20%. Percorsi 243 km con un consumo di 197 Wh/km. Sarà il percorso con il consumo maggiore, dovuto al passaggio delle Alpi“.

Passi da un Supercharger all’altro, consumo 191 Wh/km

“Dopo una pausa di 28 minuti, per rifocillarci con un buon caffè presso l’albergo Seerausch, ripartiamo con la batteria al 80%. La seconda ricarica viene data dal navigatore a Pratteln – Basilea, dove arriviamo poco dopo un’ora di strada e con traffico sostenuto. Il SuC è ubicato nel parcheggio di un albergo. Arriviamo con la batteria al 49% e carichiamo fino a 73% in 12 minuti. Km cumulativi percorsi 352, consumo medio di 194 Wh/km.Proseguiamo per il museo lasciando l’auto nel parcheggio della stazione ferroviaria e prendiamo il tram. Dopo l’interessante visita con una grande retrospettiva su Goya, proseguiamo per la destinazione della sera in un hotel nella pittoresca Kaysersberg, in Alsazia. Per evitare lunghe code in autostrada a Mulhouse, il navigatore mi fa passare davanti ad un SuC, dove approfitto per fare un “rabbocco” veloce. Arriviamo con il 51% e carichiamo fino al 70% in 11 minuti. Km cumulativi percorsi 413, consumo di 191 Wh/km. Continuiamo fino alla destinazione della serata“.

Arrivo a Gand: percorsi 1.025 km con €63,46

“Il giorno successivo ripartiamo da Kaysersberg con la batteria al 51% verso Nancy, facendo una strada interna piuttosto che l’autostrada. Passiamo da Baccarat, dove decidiamo di fermarci per visitare il museo della famosa fabbrica del cristallo. A Nancy la batteria è al 16% e carichiamo fino al 70% in 20 minuti. Km cumulativi percorsi 592 con un consumo di 190 Wh/km. L’ultima tappa prevista dal navigatore è ad Arlon, in Belgio, presso un SuC che dispone di ben 30 colonnine sul parcheggio di un bell’albergo. Ne approfittiamo per un ristoro durante la sosta di 33 minuti e portiamo la batteria al 93%, visto che l’ultimo tratto sarà lungo fino alla destinazione di Gand. Km cumulativi percorsi 744, consumo di 186 Wh/km. All’arrivo a Gand la batteria segnala 16% con 1.025 km percorsi, consumo medio di 182 Wh/km. Da qualche mese l’albergo dispone di 4 caricatori Tipo 2 per gli ospiti. Per le varie ricariche con SuC Tesla sul percorso, ho pagato in totale € 63,46 per 187 kWh consumati. Cioè € 6,19 centesimi al km. Sarebbe un costo medio di €0,34/kWh – tenuto conto che sono partito con la batteria al 92% fatta col voltaico di casa. Il costo del kWh con i SuC Tesla varia tra i 40 a 47 cent“.

Viaggi lunghi in elettrico: il ritorno fatto in giornata

“Vorrei soprattutto sottolineare che il viaggio di ritorno è stato fatto in giornata. Mi sono posto l’obiettivo di mettermi al limite massimo della velocità consentita su tutto il percorso per poter fare il viaggio in tempi brevi. E avere dati sia sul tempo che sul consumo della vettura. Ho deciso di utilizzare unicamente le autostrade tranne per recarci presso i SuC, di solito a poca distanza dai caselli. Ho impostato il controllo della velocità a +5 km/h sopra i limiti consentiti, per rimanere nelle tolleranze dei controlli autovelox. In Belgio, come in Svizzera è di 120 km/h, invece in Lussemburgo e Francia è come in Italia a 130 km/h. Partenza da Gand con poco traffico . La batteria è al 96% e il navigatore mi fa ripassare da Arlon dopo 259 km, con una velocità media di circa 115 km/h, consumo medio di 209 Wh/km. Arrivo con 14% nella batteria“.

Pause con rabbocchi nei Supercharger dei centri commerciali

“Come di consuetudine con le elettriche, una volta superato il 75% della batteria, la potenza di ricarica rallenta progressivamente. Decido di non aspettare oltre, ma di proseguire e fare un “rabbocco” molto breve a Metz, in Francia quando lo stato di carica della batteria sarà sceso. Arriviamo al SuC di Metz presso un grande centro commerciale. La batteria indica 58%. La sosta sarà di appena 8 minuti, il livello risale al 75%. In questo modo potrò sostenere il massimo di velocità consentito per raggiungere il SuC a Sud di Strasburgo, dove arriviamo dopo 1:29 ore di strada ad una media di 122 km/h. Il consumo medio dalla partenza è di 209 Wh/km, con cumulativo di 516 km percorsi. Carichiamo per 33 minuti fino all‘87%. Ne approfittiamo per una pausa pranzo. Ripartiamo e il navigatore consiglia di nuovo il SuC di Beckenried, già visitato all’andata. Ci arriviamo contraffico intenso e lunghe code a Basilea“.

Viaggi lunghi in elettrico: impieghi poco di più, spendi molto di meno

“A Beckenried lo stato della batteria indica il 12% dopo avere percorso 250 km da Strasburgo in 3:05 ore alla velocità media di 81 km/h (c’era traffico!). Il consumo medio è di 206 Wh per un totale di 765 km. Prima della salita delle Alpi! A Beckenried porto la batteria all’80% in 31 minuti. Ripartiamo con destinazione casa, finalmente con traffico molto leggero sia in Svizzera che in Italia. Arriviamo a destinazione con la batteria al 13%. La media sull’ultimo tratto è stata di 99 km/h, tenendo conto dei limiti di velocità prima e dopo il tunnel del Gottardo. Il percorso completo della giornata è stato di 1011 km percorsi in 11:43 ore, incluse 4 ricariche per complessivi 97 minuti. Dunque la velocità senza le soste è stata di 107,7 km/h, consumo medio su tutto il percorso 200 Wh/km per un costo ai SuC di € 61,53, tenendo conto della ricarica gratuita in hotel in partenza dal Belgio. Togliendo le code a Basilea, potresti fare quel percorso in circa 11:20 ore, ricariche incluse. Sono 30-40 minuti più di un’auto a combustione, ma con un costo dell’energia molto più basso. Senza contare il vantaggio per l’ambiente!“.

E questa è la qualità della vita a bordo con l’FSD

“La vettura è dotata del “Full Self Drive” (FSD), che mi permette di rilassarmi alla guida. Devo solo tenere due dita sul volante con una leggera pressione, altrimenti il computer di bordo manderebbe un allarme visivo e acustico crescente fino a fermare l’auto. L’auto può fare i sorpassi in autonomia, dando il comando con le frecce; ovviamente il rientro nella corsia di destra si fa allo stesso modo. Sullo schermo appare la visuale del sorpasso e del rientro in corsia. Questo mi permette di godere di più del paesaggio e chiacchierare con il passeggero, sentendomi in piena sicurezza perché gestito dal computer della vettura. Ascolto musica sia dalla radio sia dall’App TuneIn che ci tiene collegati alle radio italiane o altre in giro per il mondo. E posso anche utilizzare Spotify. Il tutto perché l’auto rimane sempre collegato alla rete Tesla, con questi vantaggi“.

