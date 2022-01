Viaggi lunghi impossibili in EV? Nicola: “Io in Tesla…”

Viaggi lunghi impossibili in EV? Non in Tesla Model 3, secondo il racconto condiviso da Nicola; quanto ha impiegato (e speso) per oltre 800 km.

di Nicola Carlon

“E cco un resoconto di viaggio di lavoro con Model 3 LR AWD 2019, dedicato a quelli che dicono che l’auto elettrica vada bene solo quando si è in vacanza “ .

Viaggi lunghi…/ Da Padova fino al Supercharger di Forlì, arrivo col 23%

“ Nextcharge mi dice che a Spoleto ci sono 5 colonnine Enel X pubbliche, che però ho subito scartato perché sicuramente non avrei avuto il tempo di stare lì a ricaricare. Anche al netto di termici “distratti” e inconvenienti vari. Il Supercharger più vicino a Spoleto è Arezzo, a 144km. Ho scartato anche l’ipotesi di caricare solo lì, all’andata e al ritorno, perché durante quei tre giorni avrei usato l’auto per gli spostamenti albergo-lavoro. E non volevo passare il tempo a controllare di avere abbastanza carica per il ritorno. Quindi mi sono affidato al navigatore dell’auto per le soste ai Supercharger e ho scelto un hotel con ricarica su EViaggio.it per poter ricaricare durante la notte. Siamo partiti dall’ufficio a Padova alle 8 con l’87% e arrivati a Forlì con il 23%. Temperatura esterna 5°C, riscaldamento a 20° e velocità media in autostrada da codice. Senza prestare particolare attenzione ai consumi: l’ aggiornamento software me li ha nascosti in una pagina interna, mannaggia a Musk! A Forlì ho caricato per un bel po’ di tempo a potenze molte elevate, toccando i 249kW grazie al preriscaldamento della batteria “ .

Viaggi lunghi…/ Un “pieno” con 55 kWh a 23,65 euro Viaggi lunghi…/ Un “pieno” con 55 kWh a 23,65 euro

“ Quando sono ai Supercharger, imposto sempre la ricarica al 90%. Anche se mi basterebbe di meno perché tutte le volte non faccio a tempo a prendere un caffè, alla faccia di chi dice che ci vogliono ore. Anche questa volta, il tempo di arrivare al bar del centro commerciale Punta di Ferro, fare colazione, usare i servizi e l’app segnava già che in 5 minuti la carica sarebbe terminata. Giusto il tempo di tornare all’auto.Come al solito il tempo passato ad aspettare la ricarica è stato zero, meno che con il carburante. Ripartiamo quindi con 55 kWh in più al costo € 0,43/kWh, per un totale di € 23,65 Arrivato in hotel per pranzo con il 49%: tempo totale di viaggio 4 ore e mezza più 25 minuti della sosta. Consumati in totale 82kWh per circa 410km. Quindi in media 200Wh/km: non poco, ma considerato l’inverno e le velocità da autostrada nemmeno malissimo. Dopo il lavoro ho collegato l’auto alla presa industriale blu da 16A gentilmente offerta: così il giorno dopo ero di nuovo all’80% “.

“È come fare 30 km con un litro di benzina”

"A fine trasferta siamo partiti alle 15 con l'80% e il navigatore mi ha proposto di ricaricare al Supercharger di Arezzo, perché verso Forlì c'era traffico. Mi fido e ci arriviamo con il 35% Ricarichiamo fino all'85%, ovvero 38 kWh per €16,72 in 10 minuti, il tempo di un caffè all'Arezzo Park Hotel. Arrivo a Padova per le 20 causa traffico, ma con il 16%. Totale viaggio: 842km consumando 145kWh e una media di 172Wh/km, complice il traffico trovato al ritorno che, rallentandomi, ha fatto consumare di meno. Tempo soste fisiologiche: 25 minuti all'andata e 10 al ritorno. Per gli amanti del risparmio: il costo totale "carburante" è stato 40.37€, esclusa la ricarica in garage prima di partire, a cui va sottratta la carica residua, non più di 10€. Sarebbe come fare 30km con un litro di benzina. Il vero risparmio però sono le emissioni. Sia CO2 (molta meno anche caricando da un 60% di fossili) sia zero NO2, prodotto da qualunque tipo di combustione. Inclusi futuristici carburanti sintetici o strampalati motori che bruciano idrogeno anziché convertirlo in elettricità solo per il gusto di mantenere il sound antiquato".