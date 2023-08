Viaggi in MG 5: più app meno spesa

Viaggi in MG 5, attrezzandosi con più app e abbonamenti per abbattere i costi delle ricariche: Giuseppe ci racconta una trasferta-tipo, da Anzio a Pisa. Per condividere le vostre esperienze di viaggio, scrivete a info@vaielettrico.it

di Giuseppe Giorgioli

“V i racconto la mia breve esperienza. Famiglia di 4 persone, bagagli e aria condizionata in modalità Eco. MG 5 a km 0, utilizzata solo per circa 100 km di prove in circuito uso stampa, a ottimo prezzo, oltre 10.000 euro meno del listino. Con un portabagagli sconfinato. E con l’Eco… “.

Uso più abbonamenti per contenere la spesa: Be Charge, A2A…

“ Si parte da Anzio (Roma) per una visita a Pisa, batteria 89% tutti a bordo. A Capalbio con batteria poco sotto il 30% mi fermo per ricaricare.Un caffè un giro per vetrine …un giro alle altalene..in 40 minuti siamo di nuovo a bordo. Batteria attorno al 90% Si arriva dritti a Pisa dopo altri 270 km circa. Sosta al centro commerciale con batteria fra il 25 e il 30%. Carico fino all’85% e pranziamo con un ottima pizza. Raggiungo l’hotel e lascio il veicolo carico pronto per ripartire il pomeriggio del giorno dopo. Ho di fatto esaurito il mio abbonamento Be Charge mensile a 100kWh per l’andata. Ne ho sottoscritto uno A2A a 160kWh per tornare e circolare con energia a costo accettabile fino al rinnovo di quello Be Charge, previsto per il 14 settembre. Darò poi disdetta automatica a quello A2A fatto per esigenze personali, visto il consumo per il viaggio “ .

Viaggi in MG 5: risparmio il 60-70% rispetto al vecchio diesel

“ Non ricarico mai a prezzo della colonnina, ma con 4/5 applicazioni sul telefono attivo e disdico abbonamenti con pacchetti di energia prestabiliti. Così risparmio un 60 /70% sul costo del vecchio diesel. E non parliamo della benzina di questo periodo…da sentirsi male, speculazione immonda, senza senso. Vivo a Roma, non pago il bollo per 5 anni. Dal 6° anno pagherò il 20% del bollo ordinario a parità di kW di potenza (50 euro al posto di 250 per intenderci). Parcheggio gratis sulle striscie blu per sempre…Mi infilo in ogni Ztl a qualunque ora, arrivando sotto il Quirinale senza beccarmi multe. E passando sotto mille occhi elettronici assettati di targhe. Eh, però hai dovuto installare 5 6-7 applicazioni per districarti fra percorrenze, ricariche , colonnine, abbonamenti ecc. Visti i vantaggi, DIREI PROPRIO DI Si. Chi installa app per capire dove mangiamo stasera e chi per capire dove ricarico. Dateci il carburante con sconti fra 60 e 70 % e l’app ad hoc non l’installo, la progetto da zero! Elettrico convinto per le mie esigenze di spostamento e contenimento costi, dopo aver rottamato un diesel Toyota di 22 anni “ .