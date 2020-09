Viaggi elettrici: Sandro, col Model 3 nella Norvegia del Nord

GIORNO 1 – Bergen-Ålesund – Km: 397 -Batteria alla partenza: 95% – Batteria all’arrivo: 36% – Tempo in ricarica: 9 min. – Costo: 2,30 €-

Si parte da Bergen verso le 9 sotto un diluvio (eh si… questa è la Norvegia: il meteo è imprevedibile sempre) che ci accompagna per i primi 100 km percorsi in circa 1h e 1/2. Qui prendiamo il primo traghetto della giornata. Da Oppedal ci permette di attraversare il lunghissimo, ma per fortuna non così largo (6 km), fiordo di Sognefjord sino a Lavik. Avremmo a disposizione il primo Supercharger, ma andiamo oltre avendo ancora il 71% di batteria e avendo approfittato dei 20 minuti di traversata per sgranchirci. Puntiamo al Supercharger (da ora in poi SuC, come usano chiamarlo i “teslari”) di Skei dove arriviamo dopo un altro centinaio di km in 1h e 3/4.