Viaggi di primavera: come va con ricariche e autonomia?

Viaggi di primavera: con la Pasqua ripartono le gite, fuori dai tragitti abituali in cui sappiamo già dove e quando ricaricare. Raccontateci come va: se ci sono abbastanza colonnine, se funzionano, se l’autonomia è quella che vi aspettavate. Potete farlo semplicemente inviando testo e foto (o video) a info@vaielettrico.it

Viaggi di primavera: è andato tutto come speravate?

Aumentano le colonnine, anche di grande potenza, dentro e fuori le autostrade. Ma aumentano anche le auto elettriche e ibride plug-in in circolazione ed entrambe hanno diritto di ricaricare. E allora vorremmo che foste voi a raccontare le esperienze di chi l’auto a batteria la usa veramente, al di là delle tante leggende metropolitane che circolano, nel bene e nel male. Tutto per cercare di raccogliere dati utili e chi installa le stazioni di ricaricare, disponendo di un giudizio obbiettivo dai potenziali utilizzatori. E magari indirizzare al meglio le scelte future su quali colonnine puntare e dove piazzarle. Dal canto nostro cerchiamo di fornirvi il maggior numero possibile di informazioni utili. Per esempio con i video-test di Paolo Mariano, che nel filmato sopra racconta tra i tanti un viaggio di 520 km con la Subaru Solterra.

Per l’autostrada c’è la nostra mappa delle colonnine

Per cercare di rendere il viaggio più agevole abbiamo realizzato anche una mappa delle ricariche in autostrada, con la localizzazione e la potenza delle colonnine. Una mappa che comprende a oggi 106 stazioni, dalle Alpi alla Sicilia, ma che viene continuamente aggiornata con le nuove aperture. Soprattutto da parte di Free to X, la rete di autostrade per l’Italia. Ma non ci interessa solo la ricarica, con annessi e connessi (anche in termini di costo al kWh). Vorremmo anche capire se il comportamento delle auto, soprattutto in termini di autonomia, è stato all’altezza delle vostre aspettative. Ribadiamo ancora una volta che il nostro sito e i nostri social vivono di esperienza concrete. Non di promesse da parte di chi, legittimamente, ha solo interesse a magnificare il proprio prodotto.