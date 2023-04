Viaggi di primavera 2/ Sulla neve l’ MG4 “oltre le attese”

Luca è il nostro videomaker: un amico e un collaboratore prezioso. E’ con noi da quattro anni e di auto elettriche, ormai, se ne intende. Oggi, però, non ci documenta il solito test drive, ma il suo primo viaggio di primavera a bordo della MG4 Standard appena comprata dai genitori.

di Luca Palestini

Ciao amici di Vaielettrico, desidero condividere con voi la prima esperienza di viaggio effettuato con la nuova MG4 elettrica, versione Standard con batteria da 51 kWh (LFP).

Fin dalle prime notizie sul lancio di quest’auto avevo pensato che fosse l’auto giusta per le esigenze dei miei genitori e così appena ne abbiamo trovata una in pronta consegna l’abbiamo acquistata. Ha preso il posto di un Toyota Land Cruiser 3.0 diesel e di un’Opel Corsa 1.4 Gpl, diventando così la prima (e unica) auto di casa.

Le recensioni di Paolo Mariano, i numerosi articoli da voi dedicati e i pareri sui forum italiani e stranieri mi avevano convinto che potesse avere tutte le caratteristiche che servono ai miei genitori: abitabilità per 5 adulti, bagagliaio ampio per portare il cane, autonomia sufficiente per affrontare in maniera “umana” il viaggio da Bologna alla Valle d’Aosta (440 km).

Il weekend trascorso in montagna (viaggio di andata, spostamenti tra le valli e viaggio di ritorno) doveva però servire come test reale per valutare l’effettiva bontà dell’acquisto e la rispondenza alle esigenze, alle aspettative e alle abitudini dei miei genitori.

Vediamo com’è andata/ Da Bologna a Lillaz in MG4

Pianifico l’itinerario con ABRP, settando i valori i consumi a 196 Wh/km (dato specifico per MG4 Standard preso da ev-database.org), carico aggiuntivo di 500 kg e velocità massima di 110 km/h. So che ABRP è conservativa e propone una pianificazione che già tiene in considerazione un certo margine di sicurezza.

– Partenza h 13, Batteria 100% ricaricata a casa. 4 adulti a bordo + valigie + cane. Modalità di guida ECO + risparmio energetico. Autostrada A1 velocità 110 km/h con Cruise control adattivo e LKA (lane keep assist).

– Prima sosta ad Area di servizio San Zenone Est, arrivati con 20% batteria residua (secondo la pianificazione di ABRP avremmo dovuto avere il 12%). Ricarica fast alla colonnina Free2X fino al 60% in 20′ (ABRP suggeriva di caricare fino al 54% in 15′, ma la pausa bagno si è prolungata).

– Ripartenza verso sosta successiva presso Area di servizio Villarboit, Tangenziale ovest di Milano senza Cruise control, poi di nuovo inserito sulla A4 Mi-To sempre a 110 km/h.

– Seconda sosta a Villarboit: arrivati con il 17% (ABRP stimava saremmo arrivati col 7%). Ricarica a colonnina EnelX 150 kW. Ripartenza con batteria al 54% (ABRP suggeriva il 57%) verso terza sosta presso Area di servizio Les Iles de Brissogne.

– Pioggia e vento forte per tutta la tratta, pensando di fare cosa giusta spengo il riscaldamento intelligente della batteria, ma i consumi schizzano in su, e dopo 10 km lo riattivo. Cruise control impostato sempre a 110.

– arriviamo ad Area di servizio Les Iles di Brissogne col 6% di batteria residua (ABRP stimava saremmo arrivati col 7%).

– ricarica alla Ionity. Problemi ad avviare la carica alla colonnina 6, dopo tre tentativi mi sposto alla colonnina 2 e, con l’aiuto di un teslaro appena arrivato, riesco a fare partire la ricarica. Sosta di 30 minuti, ripartenza con il 50% (ABRP suggeriva di arrivare al 35%).

– di nuovo autostrada fino ad Aymavilles (Cruise a 100km/h), poi salita verso Lillaz.

– arrivo a Lillaz con batteria al 24% alle 18:45.

Vediamo come è andata/ Su e giù per le vallate alpine

Premessa: la sera prima eravamo arrivati a Lillaz col 24%. Avendo necessità di partire presto la mattina seguente, decido di ricaricare un po’ alla colonnina Quick presente a Lillaz e poi proseguire a bassa potenza nel box: carica di 3h e mezza alla colonnina Be Charge 22 kW di Lillaz (la MG4 Standard accetta massimo 6,6 kW in corrente alternata) = batteria arrivata al 60%. Quindi sposto l’auto in garage per caricare a 2,2 kW.

– il mattino seguente troviamo la batteria al 91%. Carichiamo 5 paia di sci sul tetto con portasci magnetici, 5 paia di scarponi e bastoncini nel bagagliaio, 5 adulti nell’abitacolo e si parte. Alla fine della discesa, ad Aymavilles la batteria è al 93%. Autostrada fino a Morgex con cruise control impostato a 100 km/h, poi salita fino a La Thuile.

– arriviamo a La Thuile col 68% di batteria. Temperatura -4º

– giornata di sci (favolosa!)

– ripartenza da La Thuile sempre col 68% di batteria.

– al termine della discesa, batteria al 71%, poi autostrada fino ad Aymavilles, sempre con Cruise a 100 km/h (il limite massimo sulla tratta).

– salita da Aymavilles a Lillaz e arrivo a Lillaz col 44% di batteria.

Sempre in 5, con 5 paia di sci sul tetto che certo non favorivano l’aerodinamica.

Vediamo come è andata/ Il viaggio di ritorno

Il giorno successivo vede l’auto impegnata in qualche giretto fra Lillaz e Cogne, ma sostanzialmente nulla di considerevole. Intorno alle 17 iniziamo la ricarica nel box con il carichino in vista del viaggio di rientro del giorno successivo. La batteria è al 40% quando cominciamo la ricarica a bassa potenza.

Pianifico su ABRP il viaggio: partenza con batteria al 95% (nella discesa da Lillaz voglio sfruttare il freno motore; se caricassi al 97% o più non lo avrei) e ipotizzo di fare 2 soste sempre in area di servizio senza uscire dall’autostrada; la prima dovrebbe essere a Rho (fast da 50 kW) e la seconda ad Arda Ovest (Free2X da 300 kW).

Il mattino seguente ripartiamo: la batteria nella notte ha raggiunto il 94%, mi dico che può bastare. Siamo di nuovo in 4 adulti + il cane + i bagagli.

La discesa fino ad Aymavilles ci regala un 2% di batteria in più, quindi percorriamo la strada regionale fino al casello di Aosta ed entriamo in autostrada, dove come sempre imposto il cruise control adattivo a 110 km/h + LKA.

Nonostante il vento contrario incontrato in valle, i consumi rimangono bassi e ben presto mi rendo conto che possiamo andare ben oltre Rho. Un rapido conto mi fa dire che possiamo spostare la prima sosta a San Zenone Ovest e avere ancora un discreto margine di autonomia.

Infatti, dopo aver superato la tangenziale di Milano e imboccato nuovamente la A1, ci fermiamo all’Area di servizio San Zenone con ancora il 12% di batteria. Mentre pranziamo, l’auto si ricarica alla notevole potenza di 85 kW con una curva di ricarica molto vantaggiosa fino al 65%.

Pensiamo che potremmo quasi quasi aspettare un po’ di più per arrivare all’85% che ci permetterebbe di rientrare a San Lazzaro senza ulteriori soste, ma spiego ai miei che invece conviene ripartire e poi effettuare un’altra sosta brevissima a Modena Nord.

Così facciamo: ripartiamo da San Zenone con la batteria al 76% dopo 27 minuti di sosta, cruise sempre a 110 km/h. Arriviamo all’area di servizio Secchia Ovest con il 12%. Dopo 7 minuti ripartiamo con la batteria al 30% e arriviamo a destinazione a San Lazzaro con il 10%.

La nostra MG4, sorprendente oltre le attese

Considerazioni finali: la MG4 standard si è rivelata sorprendente oltre le aspettative e, per le nostre esigenze, può essere strapazzata anche per una vacanza mordi e fuggi in montagna, a 450 km di distanza da casa. Ovviamente è necessario pianificare i viaggi e avere a grandi linee in mente il giorno prima cosa fare nella giornata successiva. Ma l’auto lascia un margine di sicurezza per gestire un eventuale imprevisto e con una breve sosta per ricaricare ad alta potenza si è in grado di far fronte a qualsiasi evenienza.

