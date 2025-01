Via le agevolazioni per le Ev a Varese e Bergamo

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Via le agevolazioni per le elettriche anche a Varese e Bergamo: dai lettori arrivano altre segnalazioni di città che sopprimono la possibilità di parcheggio gratuito. Vaielettrico risponde. La mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Via le agevolazioni (1) A Varese ora paghi per parcheggiare nelle strisce blu

“D a vostro costante lettore e sostenitore volevo segnalare questa notizia dal sito VareseNews riguardante il capoluogo di provincia dove abito. Da precisare che il permesso costava 10 euro una tantum e dava la possibilità di posteggiare in tutti gli stalli blu del comune gratuitamente. Ma non nei vari posteggi multipiano (che sono privati, da quello che ho capito). Era ovviamente legato alla targa del veicolo, quindi non utilizzabile su più vetture diverse. Mi sembra una scelta che non ha nulla di logico, ma mira solo al profitto… Grazie “. Marco Giannotti a vostro costante lettore e sostenitore volevo segnalaredal sito VareseNews riguardante il capoluogo di provincia dove abito. Da precisare chee dava la possibilità di posteggiareMa non nei vari posteggi multipiano (che sono privati, da quello che ho capito). Era ovviamente, quindi non utilizzabile su più vetture diverse. Mi sembra una scelta che non ha nulla di logico, ma… Grazie

Via le agevolazioni (2) A Bergamo resta la gratuità solo per residenti, gli altri pagano

“V i scrivo per segnalare tramite voi a tutti coloro che vogliono andare a Bergamo che il Comune ha deciso di mantenere la gratuità dei parcheggi blu per le auto elettriche solo per i residenti nel Comune. Tutti gli altri dovranno pagare, da quanto ho letto non c’è una spiegazione per questo dietrofront “ . Roberto Vaccarini