Via il numero uno Audi: c’entra l’elettrico?

Via il numero uno dell’Audi, Markus Duesmann, messo alla porta e sostituito da Gernot Döllner, molto vicino al n.1 di VW Group, Oliver Blume. C’entra l’elettrico?

Via il numero uno Audi: altro siluramento dopo il grande capo Diess

A mano di un anno dalla cacciata del capo del Gruppo Volkswagen, Herbert Diess, un altro terremoto scuote il colosso tedesco. A farne le spese è il responsabile di una delle galline dalle uovo d’oro del gruppo, l’Audi. La notizia è stata data con una nota sul sito della marca di Ingolstadt: al di là dei ringraziamenti di rito, non si spiega che cosa ha portato alla cacciata di Duesmann. Che, tra l’altro, è il manager che in questi anni ha guidato l’Audi fuori dalle secche del Dieselgate, lo scandalo che aveva coinvolto il suo predecessore, Rupert Stadler. Probabile che il manager uscente, molto vicino a Diess, paghi una posizione un po’ troppo entusiastica nei confronti del passaggio all’elettrico. Posizione non molto gradita soprattutto al potente sindacato interno e, in un certo misura, a un grande azionista come la famiglia Porsche. Nei piani del n.1 uscente l’Audi avrebbe dovuto lanciare ben 10 modelli elettrici entro il 2025 e uscire dai motori termici entro il 2030. Troppa fretta? Evidentemente sì.

C’è la mano del sindacato interno e della Porsche family

Secondo media tedeschi, il redde rationem avrebbe anche altri motivi. Tra questi i ritardi nello sviluppo (con Porsche) della piattaforma elettrica PPE. Ritardi che sarebbero dovuti all’ennesimo mal di software di cui soffre il Gruppo Volkswagen, in questo caso per le difficoltà incontrate dalla divisione specializzata Cariad. E poi qualche battuta a vuote accusata da Audi nelle vendite in Cina e negli Stati Uniti. Duesmann aveva assunto personalmente la gestione dell’attività in Cina, ma evidentemente non è bastato. Di tutto questo si occuperà da settembre Döllner, che ha alle spalle un ruolo da supervisore della strategia e della segreteria generale del Gruppo VW. Ma in precedenza, era stato responsabile dello sviluppo del concept in Porsche, ruolo con il quel era entrato in grande sintonia con Blume, che proprio dalla Porsche proviene.

