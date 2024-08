Via i pannelli dalle vigne del Prosecco. Paesaggio o ambiente?

Caso Prosecco. Ambiente o paesaggio? Sempre più vince il secondo. Abbiamo già scritto del caso Sardegna, anche se spesso è una strategia diretta a tenere in vita gas, petrolio e carbone. Ora è il turno del Veneto. Nelle colline venete del Prosecco un viticoltore è stato costretto a smontare i pannelli dalla sua vigna. Preesistenti, ma senza autorizzazione, alla tutela Unesco che li vieta con legge regionale.

Ma il paesaggio a prosecco è così naturale?

Il nostro vino frizzante più conosciuto nel mondo, il volano di una crescita economica senza pari ha origine antiche come si legge nei siti specializzati che parlano di una tradizione millenaria, anche se lo sviluppo più forte è recente. Ma dal lato paesaggistico si parla senza remore di colonizzazione, vista la corsa recente verso questa coltura, e di una minaccia ambientale visto che si tratta di una monocoltura che porta ad un appiattimento paesaggistico.

Sono sorti pure i comitati No prosecco che denunciano: “Non è rimasto un solo ettaro libero“. Con le associazioni degli imprenditori agricoli si è arrivati pure alle carte bollate. Lo scontro oltre che sul paesaggio tocca pure i trattamenti fitosanitari e la perdita di biodiversità. Una lotta dentro e fuori i filari.

Insomma è chiaro: il prosecco ha modellato il territorio rurale e agricolo negli ultimi anni. Molto apprezzato e per sfruttare anche le ricadute turistiche i veneti hanno investito molte risorse sulla sua valorizzazione.

Il 7 luglio 2019, a Baku (Azerbaigian), il sito “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale Unesco. Una scelta con evidenti ripercussioni sulle azioni ambientali come per esempio l’agrivoltaico.

Tempesta mediatica per i pannelli

La notizia è di forte interesse – oltre che politico e sociale di forte valenza economica – e per questo ha occupato un grande spazio nella prima pagina del quotidiano Il Gazzettino. Nella testata giornalistica veneta si racconta la storia di Gilberto Brustolin, imprenditore e proprietario dell’azienda vitivinicola Bottegan di Colbertaldo nel Comune di Vidor.

Il viticoltore è stato investito da una tempesta mediatica che lo ha messo sotto processo perché ha installato i pannelli fotovoltaici tra i suoi filari sulle colline tutelate dall’Unesco. L’impianto è stato smantellato nonostante sia precedente alla delibera regionale del luglio 2022, ma l’imprenditore non aveva chiesto le necessarie autorizzazioni.

Impianto smantellato dal vigneto

Gilberto Brustolin ha smantellato in tempi veloci l’impianto. “Non rimarrà alcun pannello” ha promesso e mantenuto l’imprenditore veneto. Ma al giornale ha pure sottolineato: “Comunque non sono mica l’unico ad avere i pannelli sulle Colline del Prosecco“. Lui – come scrive Il Gazzettino – ha “giocato d’anticipo evitando di incappare in sanzioni, o peggio“, ma Houston, abbiamo un problema.

Il Comune di Vidor ha infatti annunciato di voler andare in fondo ovvero di voler smantellare tutti gli impianti. Illuminanti le parole del presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza: “Quei pannelli sono un pugno in un occhio. È stato fatto un duro lavoro per trasformare la natura in bellezza architettonica grazie alle coltivazioni, ed è un patrimonio che non può essere deturpato“.

La conferma del concetto di “invenzione della tradizione” elaborato dagli storici Eric Hobsbawm e Terence Ranger. Ma davanti alle conseguenze dei cambiamenti climatici catastrofici non è il caso di fare qualche ragionamento? La questione è spinosa visto i forti interessi economici in campo, anzi in vigna.

Eppure i pannelli tutelano la vite

Va bene la tutela del paesaggio, ma se non si guardano gli effetti dei cambiamenti climatici si rischia di perdere proprio il bene che si vuole tutelare: i grappoli, la vite, il vino.

L’agrivoltaico in questo scenario non è solo una entrata aggiuntiva per l’imprenditore agricolo ma soprattutto una forma di tutela delle piante.

I pannelli posizionati a 2 metri da terra proteggono la vite dagli eventi estremi, riducendo gli effetti negativi della troppa pioggia e del troppo sole, garantiscono anche un risparmio dell’acqua e dei trattamenti chimici. E aumenta la resa in qualità e quantità.

In Francia ci sono numerosi esempi, l’azienda Sun’Agri da anni ha realizzato progetti di agrivoltaico sui vigneti con buoni risultati.

Storia italiana di agrivoltaico in Puglia

Un caso di studio interessante è la vigna agrivoltaica di comunità inaugurata in Puglia, a Gioia del Colle, a fine 2023. Un progetto che mette insieme produzione di vino biologico ed energia pulita e rinnovabili.

In numeri si tratta di un impianto da 1 megawatt su 6 ettari di terreno – in collaborazione con le università di Verona, di Bari e con il Centro di ricerca e sperimentazione e formazione in agricoltura Basile Caramia di Locorotondo – e come si vede in foto non mancano le pale eoliche vicine.

Il vigneto si estende su 4 ettari e mezzo di vite ombreggiate dai pannelli, a cui si somma un altro ettaro dove sono scoperte. Si fanno le comparazioni ed emerge che sotto l’impianto si crea un microclima che garantisce un suolo più umido. Dato importante in tempi di siccità imperante.

Giusto tutelare e difendere il paesaggio, ma l‘agrivoltaico non è solo produzione di energia pulita ma anche un modo sempre più testato per mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

