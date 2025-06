Via i cavi dalle ricariche anche a Napoli

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Via i cavi dalle ricariche Enel X a Napoli: una lettrice campana ci segnala che le colonnine da diversi giorni sono state impacchettate e i cavi recisi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettricoi.it

Via i cavi dalle ricariche, anche in provincia: che cosa sta succedendo? Ecco le foto…

“Da diversi mesi, soprattutto nell’area nord di Napoli, ENEL X ha installato un congruo numero di stazioni di ricarica del tipo “veloce”. Ma da diversi giorni, dalle stesse infrastrutture, sono stati rimossi i cavi e il corpo delle stazioni impacchettate’ con una resistente film plastico di colore nero. Come mai? Questa situazione è presente in tutta l’area di Napoli e provincia. Allego foto“. ANNA RUSSO, Napoli

C’è il solito problema dei furti di rame…

Risposta. Tra i tanti problemi di questo disgraziato Paese, c’è anche quello degli attacchi alle colonnine. Ad opera o di vandali o, più spesso, di bande di ladri a caccia del rame contenuto nei cavi di ricarica. Nei mesi scorsi Roma è stata oggetto di ripetuti attacchi da parte di una banda i cui componenti sono stati poi fermati dalla Polizia di Stato. Ma il pericolo resta. Essendo la rete di gran lunga più capillare in Italia, Enel X è stata vittima della maggior parte di questi furti ed è corsa ai ripari con diverse misure. Una di queste riguarda la sostituzione dei cavi con altri di fibra più resistente e anche la messa in opera di colonnine in cui il tubo di ricarica esce solo nel momento in cui si avvia un’operazione. Possiamo immaginare, quindi che anche nel napoletano sia stia procedendo a questi “rafforzamenti”. Questi furti di rame fanno danni a tutti: a chi dovrebbe ricaricare e trova le colonnine impacchettate. E a chi gestisce le stazioni, che deve fermare l’erogazione perdendo incassi.