Via all’ecarry, omologato e pronto per il mercato

Sostenibilità ambientale, ma anche alta tecnologia. L’ecarry risponde infatti ai criteri dell’Industria 4.0 grazie alla tecnologia integrata. Dialoga con l’operatore e permette il controllo da remoto in tempo reale di ogni attività. Questo dà l’ opportunità alle aziende di accedere a benefici fiscali, come il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali e per attività di R&D.