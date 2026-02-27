





Le consegne refrigerate si possono realizzare anche con veicoli a emissioni zero. È una sfida complessa, ma possibile. Ne sono convinti i manager di Petit Forestier, operatore leader nella logistica del freddo, che nelle ultime settimane hanno accolto in flotta quasi 300 IVECO eDaily allestiti con box refrigerati Lecapitaine.

Si tratta di un passo significativo in un percorso iniziato nel 2022 — ne avevamo scritto qui — con la firma del memorandum che prevede l’ingresso di 2.000 eDaily refrigerati nella flotta del Petit Forestier Group. In questi giorni la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha concesso al Gruppo un prestito da 150 milioni per finanziare circa 4.000 veicoli elettrici nel periodo 2026-2029 all’interno dell’Unione Europea, principalmente in Francia, Italia e Spagna.

Ultimo miglio con le consegne refrigerate

Pensato per l’ultimo miglio e per una logistica prevalentemente urbana, l’eDaily — gemello elettrico del Daily — conserva tutte le caratteristiche del modello termico: robustezza, capacità di carico e capacità di traino. Ma come si comporta in termini di autonomia? I veicoli scelti da Petit Forestier offrono «un’autonomia reale fino a 150 km, anche a pieno carico e considerando il consumo energetico della refrigerazione». Un identikit che lo rende «perfetto per le consegne urbane – si legge in una nota -. L’eDaily eroga fino a 140 kW (190 CV) e 400 Nm di coppia, con la possibilità di attivare la funzione Hi-Power per un ulteriore boost quando serve più potenza». Tra gli impieghi del trasporto refrigerato più importanti il farmaceutico.

La modalità One-Pedal Drive aumenta l’efficienza della frenata rigenerativa, riducendo consumi e usura dei freni e semplificando la guida. Il sistema ePTO (electric Power Take-Off), presentato dal gruppo, consente al veicolo di fornire energia elettrica a bordo per alimentare attrezzature esterne, come i gruppi frigoriferi.

Può inoltre collegarsi alla rete elettrica per ricaricare contemporaneamente il veicolo e l’impianto di refrigerazione, semplificando le operazioni e «riducendo le fasi di ricarica e ottimizzando le prestazioni economiche ed energetiche».

Per massimizzare efficienza e autonomia, la carrozzeria refrigerata URBAN sviluppata da Lecapitaine utilizza un isolamento leggero ed ecologico e un’aerodinamica ottimizzata, contribuendo al risparmio energetico dell’eDaily. Ai clienti viene fornito un cavo di ricarica compatibile con qualsiasi presa industriale, che consente ricariche fino a 22 kW. Il furgone da 3,5 tonnellate ha un motore elettrico da 140 kW, velocità massima: 90 km/h, batterie: 74 kWh installati – 70 kWh utili. Potenza di ricarica massima: CA 22 kW e CC 80 kW. Autonomia : 120 a 150 km. Caratteristiche simili per il cassone refrigerato 3,5 t (qui le specifiche) e da 7,2 t (qui le specifiche).

Una scelta per la mobilità sostenibile: 4mila veicoli entro il 2030

«Per affrontare le sfide ambientali, il nostro obiettivo è fornire ai clienti i mezzi per utilizzare veicoli con emissioni ridotte. Per questo li supportiamo attivamente nella decarbonizzazione delle loro flotte. L’arrivo dell’eDaily rappresenta una tappa importante nella lunga collaborazione tra il Gruppo Petit Forestier e Iveco. La nostra flotta di veicoli elettrici consente ai clienti di ridurre il loro impatto ambientale integrandosi perfettamente negli ambienti urbani, dove il silenzio è un valore». Parole di Yann Leriche, direttore Assets & Supply del Gruppo Petit Forestier. Si è tagliato al traguardo disegnato nel 2022.

«L’eDaily dimostra che la mobilità a zero emissioni può offrire prestazioni, affidabilità e versatilità — anche per applicazioni frigorifere impegnative. Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra partnership con il Gruppo Petit Forestier, un’azienda che condivide la nostra visione di innovazione sostenibile». Parole di John Venstra, Head of International Key Accounts di Iveco.

Con questi nuovi veicoli costruiti su telai europei, il 5% della flotta del Gruppo Petit Forestier sarà elettrico. L’accordo segna un passaggio rilevante nell’offerta logistica del Gruppo e soprattutto un modello per gli altri operatori. Le consegne refrigerate elettriche hanno spazio – urbano al momento – per crescere.