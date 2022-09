Via alla stazione dei treni che si produce tutta l’energia dal sole

Pannelli fotovoltaici collocati sulle pensiline dei binari e del parcheggio delle auto, batterie di accumulo e colonnine di ricarica. Obiettivo soddisfare completamente il fabbisogno elettrico con il fotovoltaico.

Un modello di e-stazione dei treni che sta prendendo forma a Budrio, a pochi chilometri da Bologna, dove è nato il modello che si vuole replicare nelle 52 stazioni emiliano-romagnole gestite da Ferrovie Emilia-Romagna.

Installati pannelli e batterie per avere l’autonomia energetica

A Budrio sono stati già installati i pannelli sulle pensiline dei binari e le batterie di accumulo con un impianto da 25 kW. Il taglio del nastro della e-stazione è fissato per metà ottobre quando diventerà operativo l’impianto che si stima “riuscirà a garantire una autonomia in autoproduzione di circa il 50% del fabbisogno di elettricità“. Questo il primo passaggio.

Dai binari ai parcheggi delle auto alle colonnine

Raggiunto il primo obiettivo sono previsti altri lavori per tagliare il traguardo della completa autonomia energetica. A iniziare dal risparmio energetico con gli interventi per migliorare l’efficacia dell’impianto di illuminazione con l’installazione di un sistema a led.

Il successivo intervento sarà dedicato alla dotazione fotovoltaica del parcheggio delle auto e alla posa delle colonnine di ricarica. In questo caso oltre alle fast sarebbero interessanti quelle lente per i pendolari e tutti coloro che parcheggiata l’auto la riprendono dopo qualche ora.

Un banco di prova per altre 52 stazioni

Budrio è definito il banco di prova per testare quella che per Ferrovie Emilia-Romagna è la stazione tipo di un progetto che “vuole ridurre l’impatto energetico di tutte e 52 le stazioni gestite dalla società in house della Regione“.

La FER dal 2012 è la società unica che controlla l’intera rete ferroviaria regionale che si sviluppa lungo 364 chilometri a servizio del mercato di trasporto passeggeri e merci con 52 stazioni e 68 fermate viaggiatori e 8 punti di carico e scarico merci (tra terminali e raccordi).

