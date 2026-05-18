Via alla E‑Regatta di Venezia (29–31 maggio), dove le barche elettriche ci sono solo in gara







Ritorna la E-Regatta, siamo alla sesta edizione. Appuntamento dal 29 al 31 maggio all’Arsenale di Venezia nel contesto del Salone Nautico. Si tratta di un format che prevede tre giornate dedicate alla mobilità elettrica, organizzato da Assonautica di Venezia – Camera di Commercio Venezia Rovigo in collaborazione con Vela Spa.

Dopo la E Regatta il convegno sulla transizione nella città senza barche elettriche

Va bene la manifestazione, ma a Venezia il paradosso è evidente. Accanto alla sfilata della E‑Regatta è stato organizzato anche un convegno — sabato 30 alle 11, nella Sala degli Squadratori dell’Arsenale — dedicato alla transizione ecologica, energetica e digitale.

Peccato che in città le barche elettriche siano pochissime, e nessuna sia impiegata nel trasporto pubblico locale. I veneziani e i turisti continuano a spostarsi sui vaporetti tradizionali. Actv è arrivata persino a “sbiancare” i fumi in una foto pubblicata sui social, mentre le analisi sulla qualità dell’aria confermano una situazione tutt’altro che rassicurante.

Uno dei cortei della E-Regatta a VeneziaFabrizio D’Oria, direttore generale di Vela spa e del Salone Nautico, nella presentazione dell’evento sostiene che «Venezia è un laboratorio naturale per la mobilità sostenibile sull’acqua e la sesta edizione conferma la crescita di un settore che sta cambiando il modo di muoversi sull’acqua». Peccato che in Laguna questa sperimentazione proprio non si vede nel trasporto passeggeri, ci sono due imbarcazioni nella raccolta dei rifiuti (una si presenterà nel salone).

Eppure nel mondo si moltiplicano i trasporti in elettrico. Quindi le parole che al Salone «si costruisce il futuro della navigazione elettrica» sembrano più che esagerate. Anche in confronto alla fiera di Amsterdam o al Monaco Energy Boat Challenge dove studenti di ingegneria di tutto il mondo presentano prototipi e in alcuni casi si sono poi create delle aziende.

Le parole di Assonautica

«La E‑Regatta è stata ideata in occasione del primo Salone Nautico del 2019 – spiega il presidente di Assonautica di Venezia, Marino Masiero – con l’obiettivo di promuovere le aziende che fanno innovazione, ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie marittime sostenibili, verso un maggior utilizzo di propulsioni elettriche e ad idrogeno favorendo il dibattito sul tema. Oltre al coinvolgimento delle aziende, ospitiamo a Venezia esponenti politici, istituzioni e stakeholder per confrontarsi sul futuro della nautica sostenibile».

Le squadre si contenderanno i seguenti riconoscimenti:

• Premio Immagine: per l’equipaggio o la barca più originale

• Premio Ambiente: per il mezzo con il minor impatto ambientale

• Premio Economico: per l’imbarcazione più conveniente

• Premio Tecnologico: per le soluzioni tecniche più innovative

• Premio Lunga Rotta: per l’azienda proveniente da più lontano

• Premio Accessibilità: per l’imbarcazione più accessibile alle persone con mobilità ridotta

• Premio Ricerca: riservato alle università

• Premio Venezia: per la barca che genera il minor moto ondoso

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