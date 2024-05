Via al Salone di Venezia (fino al 2 giugno). L’elettrico in Laguna

Domani si parte con i lustrini al Salone nautico di Venezia. Autorità e cerimonie. A confronto i protagonisti maggiori della nautica internazionale – Azimut Benetti, San Lorenzo e Ferretti Group – ch sperimentano ma siamo lontani, anche per limiti oggettivi, dalla transizione elettrica nell’automotive.

I protagonisti elettrici di Venezia

Nel nostro primo articolo sul Salone 2024 abbiamo illustrato la presenza di alcuni dei protagonisti della nautica elettrica in esposizione a Venezia (leggi qui) – da Aqua Superpower che lancia AquaLink, Frauscher insieme a Porsche con 850 Fantom Air, NatPower H con al tecnologia a idrogeno, il solare elettrico di Silent Yachts) – ora vediamo altri protagonisti.

Iniziamo da un’informazione di servizio, il convegno “La nautica da diporto nel III millennio. Driver di occupazione e immagine” nella Torre di Porta Nuova (alle 14.30). Si incontrano i big della nautica: Marco Valle, Azimut Benetti, Massimo Perotti, Sanlorenzo, Alberto Galassi, Ferretti Group, Sandro Veronesi, Cantieri del Pardo – Gruppo Oniverse.

Il retrofit per convertire in elettrico di Bosch

Nella nautica, a differenza dell’automotive dove il fenomeno non decolla, è usuale rimotorizzare le barche. E’ possibile anche la conversione in elettrica del sistema di propulsione.

A Venezia Bosch Engineering offre soluzioni di elettrificazione per imbarcazioni da diporto e barche a motore fino a 24 metri. Prodotti per cantieri navali, costruttori di imbarcazioni e integratori di sistemi. Si può fare e dall’azienda aggiungono: “In modo rapido e semplice“.

Lo stand Bosch si trova all’interno della sala Tesa 92 di San Cristoforo. A disposizione dei diportisti in cerca di emissioni zero le componenti del suo sistema completo per l’elettrificazione costituito da un motore elettrico con riduttore opzionale, un inverter con DC/DC converter integrato e una centralina di controllo. “Quest’ultima è il cuore del sistema e include l’hardware e una piattaforma software scalabile che consente al sistema di adattarsi all’applicazione“.

Il motore è disponibile in due varianti di potenza, 90 e 140 kW. “Grazie alle dimensioni compatte, è possibile integrare entrambe le varianti in vani motore ristretti, facilitando così l’adattamento in mezzi già esistenti“.

C’è anche l’ibrido di FNM

FNM torna a Venezia con FNM HYBRID PROPULSION, un boat-test con due entrofuoribordo 42HPE/P ibridizzati. FNM HYBRID è la soluzione ibrida di FNM, brand di C.M.D. S.P.A., presente presso lo spazio di AS Labruna, il distributore esclusivo per l’Italia, al Piazzale della Campanella.

I motori sono due 42HPE/P, con una potenza elettrica di

25KW ciascuno una tensione di esercizio di 96V, un’autonomia in elettrico di 1 ora ed una spinta massima dalla combustione interna di 350 cavalli/ciascuno.

Ai visitatori del Salone sarà offerta “un’esperienza di navigazione in laguna confortevole ed ecosostenibile, silenziosa (rumorosità ridotta del 90% rispetto a quella del motore endotermico)”.

Le soluzioni Hybrid di FNM sono già sperimentate a Venezia: “Adottate con grande soddisfazione, per taxi e compattatori lagunari, pattugliatori costieri e sulle imbarcazioni da diporto“.

