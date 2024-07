Via ai bandi Pnrr da 639 milioni per 18.880 colonnine

Pronti i bandi del Pnrr da 639 milioni per installare 18.880 colonnine nelle strade italiane. Più nel dettaglio: 360 milioni per 7.500 stazioni di ricarica fast lungo le strade extraurbane e 279 milioni per altre 10.880 nei centri urbani. Obiettivo finale, e non semplice: rendere disponibili ai cittadini 21.255 punti pubblici di ricarica fast.

3mila già in costruzione. Potevano essere di più senza la retromarcia di Eni-Be Charge

Finora con il Pnrr sono state finanziate 3mila stazioni di ricarica che, come sottolineano dal ministero della sicurezza energetica sono “in corso di realizzazione“.

Potevamo essere molto più avanti, ma come scritto da Vaielettrico ad aprile scorso: “Be Charge – controllata di Eni Plenitude – si era accaparrata la fetta più sostanziosa della torta da 121 milioni di euro messa in tavola dal Pnrr. Esattamente i fondi per installare 2.738 stazioni di ricarica sulle 4.700 messe a bando. Ora comunica che ne realizzerà meno della metà: solo 1.063″.

Porte aperte anche ai piccoli operatori

Nel sito del ministero si legge: “Gli avvisi di gara sono rivolti alle imprese di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori, nonché ai raggruppamenti temporanei (RTI)“.

Un vero e proprio liberi tutti rispetto all’edizione precedente, andata in larga parte deserta: ora si aprono le porte anche ai piccoli operatori. Lo sottolinea il ministro: “A seguito delle innovazioni introdotte nei nuovi avvisi, ampiamente condivisi con le associazioni di settore confidiamo di ricevere un elevato numero di proposte progettuali dagli operatori che ci consentiranno di traguardare l’ambizioso target Pnrr”. Parole del ministro Pichetto Frattin che ostenta ottimismo.

Cosa è cambiato? Sono state ridotte le dimensioni delle aree territoriali e viene data la possibilità di accedere alle agevolazioni anche “ai RTI costituendi e ricevere una quota di finanziamento a titolo di anticipazione“. Con la speranza che gli operatori siano capaci di portare a termine le opere.

Il contributo copre fino al 40% dei costi

Per la misura dedicata ai centri urbani le agevolazioni sono concesse per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili e il costo massimo ammissibile per ciascuna infrastruttura di ricarica è pari a 65.000 euro. La potenza deve essere di almeno 90 kW.

Anche per il bando dedicato alle strade extraurbane il contributo è del 40% ma il costo massimo ammissibile sale a 121.500 euro per una potenza di almeno 171 kW.

Quando si parte? Il via libera dal GSE

I due bandi faranno capo al GSE (Gestore Servizi Energetici) come soggetto gestore della misura. Come si legge nel sito: “Prossimamente gli operatori potranno presentare la domanda per l’accesso alle agevolazioni attraverso l’Area Clienti GSE“.

Per tutte le informazioni tecniche clicca sui link dei due bandi pubblicati sul sito GSE: bando centri urbani; bando strade extraurbane.

– Iscriviti alla Newsletter al canale YouTube di Vaielettrico-