Via agli incentivi, sito del ministero già intasato

Via agli incentivi e sito del ministero già intasato. Come previsto il format per richiedere il bonus è andato on-line alle 12. Diventando subito inaccessibile.

Via agli incentivi: 30 minuti di tempo per compilare il format

Sul sito del ministero dell’Ambiente dopo pochi minuti è apparso l’avviso che riproduciamo sopra. Facendo presente che “al momento ci sono molti utenti connessi” e che occorre quindi attendere per accedere. Dal momento in cui si riesce ad entrare, la società che gestisce il sito, la Sogei, dà 30 minuti di tempo per completare l’operazione. È avidente che molti utenti si stanno affrettando per evitare quel che accadde a giugno 2024. Quando i fondi a disposizione andarono esauriti in poche ore, lasciando la maggior parte dei richiedenti a bocca asciutta. Lanciamo un appello a chi riesce a completare la domanda: segnalateci se ci sono criticità nella compilazione. Ci aiuterete a guidare altri utenti che stanno per effetturare l’operazione.

Vi conviene chiedere questi bonus? Scopritelo con il Comparatore

Proprio oggi gli utenti che si volevano collegare con Fastweb hanno subito un black-out che li ha costretti a rimandare. Ricordiamo il Ministero dell’Ambiente in extremis ha aggiornato l’elenco dei Comuni che rientrano nelle “Functional Urban Area” (FUA). Ampliando l’accesso al bonus auto elettriche ai residenti in 368 nuovi centri. La misura corregge all’ultimo minuto un errore del precedente elenco, basato su dati del 2011, che avrebbe escluso migliaia di cittadini. E che tante proteste aveva suscitato. Per scoprire se vi conviene utilizzare questi incentivi, abbiamo messo on-line un comparatore che vi consente in pochi minuti di fare tutti i calcoli per capirlo.